Tras el caos generado por el trágico derrumbe de una zanjeo en una obra de cloaca en Roca, se conoció la identidad de la víctima fatal Ariel Dreppe. El trabajador quedó completamente sepultado cuando se desmoronó una excavación en la zona del Canal Grande. Su compañero, Adrián Gutiérrez, logró ser rescatado con vida.

Con el paso de las horas se confirmó la identidad del obrero que murió tras el dramático derrumbe ocurrido este lunes en una obra cloacal en General Roca. Dreppe, contratado por la empresa, oriundo de Roca y parte de seis hijos, quedó completamente sepultado bajo tierra cuando colapsó una excavación en la zona del Canal Grande. En el mismo accidente también resultó atrapado su compañero Adrián Gutiérrez, quien fue rescatado con vida y trasladado al hospital.

El accidente ocurrió mientras ambos trabajadores realizaban tareas dentro de una profunda excavación destinada a la instalación de cañerías cloacales. De acuerdo a la información que trascendió, en medio de los trabajos un importante ingreso de agua inundó el zanjón, lo que provocó el desmoronamiento de las paredes de tierra y dejó a los operarios atrapados en cuestión de segundos.

En ese contexto, la escena que encontraron quienes llegaron primero al lugar fue angustiante. Por un lado, Gutiérrez había quedado atrapado por la tierra hasta la altura de la cintura, sin poder moverse. Sin embargo, la situación más crítica era la de su compañero, ya que Dreppe había quedado completamente sepultado por el derrumbe.

De hecho, quienes participaron del operativo contaron que en la superficie apenas se alcanzaba a ver el casco de seguridad del trabajador enterrado, una imagen que reflejaba la gravedad del accidente y que desató una carrera contrarreloj para intentar salvarlo.

A partir de ese momento se desplegó un intenso operativo de rescate en el que trabajaron equipos de emergencia para remover la tierra y liberar a los operarios atrapados. Finalmente, tras varios minutos de esfuerzo, los rescatistas lograron extraer a ambos trabajadores y trasladarlos de urgencia al hospital de General Roca.

Sin embargo, pese a las maniobras médicas para estabilizarlo, horas más tarde se confirmó la muerte de Ariel Dreppe, lo que generó una fuerte conmoción entre compañeros de trabajo y quienes presenciaron el dramático rescate.

Mientras tanto, las circunstancias del derrumbe comenzaron a ser investigadas, ya que se busca determinar qué ocurrió dentro de la excavación y cuáles eran las condiciones en las que se desarrollaban las tareas al momento del accidente.

La obra donde ocurrió la tragedia forma parte de la ampliación del sistema cloacal de la ciudad, un proyecto incluido dentro del Plan Director de Desagües Cloacales. Los trabajos comenzaron en 2023 y están a cargo de la empresa Ecosur Bahía S.A., con un plazo estimado de ejecución de 30 meses.

El proyecto contempla una inversión superior a los 2.600 millones de pesos y originalmente se encontraba dentro del programa PAyS II, que se ejecutaba bajo la órbita del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

Ahora, tras la tragedia que sacudió a la obra y dejó a un trabajador muerto y otro herido, la investigación buscará establecer con precisión cómo se produjo el derrumbe y si existieron fallas en las condiciones de seguridad del trabajo..