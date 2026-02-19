Virginia Giuffre, reconocida por su papel como una de las denunciantes más visibles en el caso de abuso sexual vinculado a Jeffrey Epstein y el príncipe Andrés de Inglaterra, murió a los 41 años en Australia, donde residía desde hace varios años. La familia confirmó que la causa fue suicidio.

En un comunicado, sus familiares expresaron: "Con el corazón profundamente roto, anunciamos la muerte de Virginia en su granja en Australia Occidental" y agregaron que "se suicidó tras haber sido víctima de abuso sexual y trata de personas durante toda su vida". Destacaron además su compromiso como activista: "fue una guerrera incansable en la lucha contra el abuso sexual y la trata de personas. Fue la luz que animó a tantos sobrevivientes". La declaración concluye con una frase que refleja el impacto de su sufrimiento: "Al final, el costo del abuso es tan alto que para Virginia se volvió insoportable".

Con doble nacionalidad estadounidense y australiana, Giuffre se posicionó como una figura central en las denuncias contra Epstein y su círculo cercano. Su valentía al hacer públicas sus acusaciones la llevó a vincularse activamente con el movimiento #MeToo y a apoyar a otras víctimas de trata y abuso sexual. Su exposición ayudó a impulsar investigaciones judiciales y a abrir un debate global sobre el poder y la impunidad en redes de abuso.

La familia de la fallecida reclama justicia

Su hermana, Amanda Roberts, la definió a la revista People como una "guerrera feroz" que "deseaba que todos los sobrevivientes obtuvieran justicia" y la describió como "una de las almas más hermosas que jamás podrías conocer". También lamentó: "Perdimos a nuestra hermana. Sus hijos perdieron a su madre, y su madre perdió a su hija". Por su parte, Dini von Mueffling, portavoz de Giuffre durante años, la calificó como "una de las personas más extraordinarias que he tenido el honor de conocer", un "modelo de referencia para otras sobrevivientes y víctimas" y señaló que "fue un privilegio único representarla".

El nombre de Virginia Giuffre ganó notoriedad internacional a partir de las demandas civiles que presentó contra Epstein y su entorno. En mayo de 2009, bajo el seudónimo "Jane Doe 102", denunció que Epstein y Ghislaine Maxwell la reclutaron y explotaron sexualmente cuando era menor de edad. Estas causas formaron parte de una serie de procesos civiles que muchas veces concluyeron en acuerdos extrajudiciales confidenciales.

En enero de 2022 se reveló que Giuffre recibió un pago de 500.000 dólares como parte de un acuerdo con Epstein. El financista fue condenado en 2008 por solicitar servicios sexuales a una menor y, años después, fue detenido por cargos federales de tráfico sexual. En agosto de 2019, Epstein murió por suicidio en una celda mientras esperaba juicio, hecho que generó controversia y teorías sobre las circunstancias de su muerte.

Además, Giuffre presentó una demanda civil contra el príncipe Andrés, a quien acusó de mantener relaciones sexuales con ella siendo menor, tras haber sido introducida por Maxwell en esa red. El caso se resolvió en 2022 mediante un acuerdo económico cuyo monto no fue revelado. Como parte del pacto, el príncipe expresó arrepentimiento por su relación con Epstein, aunque negó toda responsabilidad y no ofreció disculpas formales.

El testimonio de Giuffre fue clave en el juicio que condenó a Ghislaine Maxwell a 20 años de prisión en Estados Unidos por su rol en el tráfico y abuso sexual vinculado a Epstein. Según su relato, fue reclutada en 1999 y sometida a abusos durante años. Conoció a Maxwell en 2000, quien la incorporó a la red de explotación.

Fuera de los tribunales, Giuffre fundó la organización Speak Out, Act, Reclaim, destinada a ofrecer un espacio seguro para sobrevivientes de trata sexual. Desde allí promovió la visibilización de historias de abuso y alentó a otras víctimas a denunciar.

La muerte de Virginia Giuffre marca el fin de una vida atravesada por la exposición pública y la lucha contra figuras poderosas implicadas en abusos. Para muchos sobrevivientes, su figura representa la valentía de hablar frente a estructuras de poder que parecían inquebrantables.