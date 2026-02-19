El Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti decomisó 2.160 huevos durante un control en la ruta Nacional 22: eran transportados en un Fiat Fiorino sin autorización sanitaria ni medidas bromatológicas, y quedaron bajo custodia oficial para proteger la salud de los vecinos. El operativo se realizó junto a inspectores de Abasto Municipal, frenó el ingreso de un cargamento irregular proveniente de Neuquén y expuso la importancia de los controles alimentarios en la región.

La intervención se produjo cerca de las 10 de la mañana del martes, cuando el vehículo fue detenido en un control conjunto. Al abrir la carga, los efectivos se toparon con una sorpresa que rápidamente se transformó en preocupación: 180 docenas de huevos, es decir, 2.160 unidades, viajaban sin la documentación sanitaria exigida. La irregularidad fue tan evidente que el decomiso se resolvió en el acto, sin margen para dudas.

A partir de ese momento, el procedimiento se desplegó con rapidez y transparencia. Los agentes de Seguridad Vial aseguraron la mercadería y coordinaron su traslado al depósito oficial de la Dirección de Comercio. Allí, bajo custodia, quedará el cargamento que intentaba ingresar a Cipolletti sin controles bromatológicos, un riesgo latente para la salud pública que fue neutralizado a tiempo.