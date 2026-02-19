La Patagonia se presenta como un escenario ideal para quienes buscan sumergirse en paisajes impresionantes, fauna autóctona y una historia rica, todo desde la comodidad y aventura que ofrecen los vehículos 4x4. Rutas Solitarias propone cinco travesías privadas que recorren la región argentina y chilena, ideales para disfrutar desde julio o agosto hasta diciembre de 2026.

Estas expediciones en camionetas todoterreno de última generación cuentan con seguro y choferes guías bilingües, además de incluir alojamiento en hosterías y hoteles seleccionados, catering y cocina de campaña gourmet. Están diseñadas para individuos, parejas y familias que desean aprovechar feriados y fines de semana largos para vivir una experiencia única en la Patagonia.

5 imperdibles para recorrer con esta modalidad

1. Patagonia Sur: historia y naturaleza en 4 a 7 días Este recorrido abarca desde Comodoro Rivadavia, ciudad petrolera, hasta las formaciones del Bosque Petrificado y la Cueva de las Manos, con sus pinturas rupestres milenarias. También incluye una navegación por el Lago General Carrera para admirar las Capillas de Mármol, atravesando la Carretera Austral y pasando por Chile Chico. La ruta combina aventura 4x4, arqueología y paisajes contrastantes en Chubut, Santa Cruz y Aysén.

2. Redescubriendo la Patagonia argentina Con una duración de 4 a 7 días, esta travesía parte de Viedma y Carmen de Patagones hacia el Balneario Las Grutas, combinando la costa atlántica con la estepa. Los viajeros exploran El Sótano, conocido por sus grandes mareas, y el Cañadón de las Ostras con fósiles marinos. El itinerario continúa por la Meseta de Somuncurá y culmina en Bariloche, pasando por bosques petrificados y estancias patagónicas, ideal para quienes desean unir la costa con los lagos andinos entre Río Negro y Neuquén.

3. Valle del Río Chubut y Esquel en 4 a 7 días Desde Trelew, esta travesía recorre el valle medio del Río Chubut, petroglifos prehispánicos y desiertos patagónicos. Incluye caminatas guiadas por el Cañadón de la Buitrera y la exploración del Parque Nacional Los Alerces, famoso por su exuberante naturaleza. El viaje finaliza en Esquel, punto estratégico para continuar explorando la cordillera o extender el recorrido.

4. Costa patagónica y vida marina Este itinerario de 4 a 10 días comienza en Trelew y pasa por Camarones, donde la Reserva Dos Cabos ofrece avistaje de pingüinos y lobos marinos. Continúa hacia Comodoro Rivadavia, Rada Tilly —considerada una de las playas más bellas de la Patagonia— y Puerto Deseado, con navegación por la ría y safari en Faro Cabo Blanco. Termina con una visita al Bosque Petrificado de Jaramillo, un sitio donde geología y tiempo parecen detenerse.

5. Lagos y cultura andina en Neuquén Este recorrido explora desde el Valle del Río Negro hasta el corazón de los Andes en Neuquén, atravesando bosques de araucarias, viñedos y termas. Los viajeros disfrutan de rutas lacustres que conectan con Bariloche, combinando gastronomía local con actividades al aire libre en un itinerario flexible de 4 a 10 días.

Cómo elegir la travesía ideal:Las opciones se adaptan a diferentes intereses y paisajes:

Naturaleza extrema y arqueología: Travesía I

Costa y montaña: Travesía II

Ríos, bosques y cordillera: Travesía III

Vida marina y geología: Travesía IV

Lagos y cultura andina: Travesía V

Todas las propuestas son privadas y cuentan con guía, alojamiento y logística completa para quienes desean recorrer la Patagonia con comodidad y a su propio ritmo.

Travesías 4x4 en Patagonia: aventuras y naturaleza para 2026

Más allá de sus conocidas playas, destinos como Las Grutas ofrecen excursiones y actividades que enriquecen la experiencia del viajero, invitando a descubrir la Patagonia en su máxima expresión a través de estas travesías 4x4 que combinan aventura, cultura e historia natural.