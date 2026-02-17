Un grave accidente de tránsito se registró este lunes en la ciudad de Centenario, cuando una motocicleta y un automóvil chocaron en una zona muy concurrida. El hecho tuvo como protagonista a un joven de 22 años que circulaba en una Honda Wave 110 cc y terminó impactando contra un Suzuki Fun ocupado por dos jóvenes.

El choque ocurrió en inmediaciones de la Plaza del Bicentenario, en la esquina de Expedicionarios del Desierto y la avenida 11 de Septiembre. De acuerdo con los primeros datos que informó Centenario Digital, el auto intentaba retomar la marcha tras haber estado estacionado y fue en ese momento cuando la moto golpeó de lleno contra uno de sus laterales, provocando importantes daños materiales.

A raíz del impacto, el motociclista sufrió múltiples lesiones y fue asistido en el lugar por personal de salud. Testigos indicaron que se encontraba consciente hasta la llegada de la ambulancia del Hospital Natalio Burd, que lo trasladó para una evaluación médica más exhaustiva.

En el sector había una gran presencia de vehículos y motocicletas reunidos desde horas de la tarde, aunque la situación no obstaculizó el trabajo de los servicios de emergencia. Por disposición policial, ambos rodados fueron secuestrados de manera preventiva y trasladados posteriormente, mientras familiares de los involucrados se acercaron al lugar tras conocerse lo ocurrido.