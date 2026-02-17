Una joven de 23 años que desapareció mientras practicaba buceo a bordo de una embarcación autorizada para este tipo de actividad subacuática era intensamente buscada.

Según explicaron los encargados de la expedición, cuando estaban por regresar a la orilla advirtieron que la turista no había vuelto a la superficie después de la inmersión.

Desde el lunes, personal de la Prefectura Naval Argentina lleva a cabo un gran operativo sobre la zona de Punta Cuevas, en aguas del Golfo Nuevo, lugar en el que la turista de Buenos Aires se sumergió junto con otras tres personas que iban a bordo de la embarcación de la empresa Freediving Patagonia.

Todo transcurría sin inconvenientes hasta que, al momento del regreso, notificaron que solo tres habían vuelto a la superficie, según destaca la información del medio ADNSur.

De manera inmediata se dio aviso a las autoridades y desde hace varias horas se llevan a cabo operativos catalogados como emergencia, a la altura del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”.

Se supo que las otras tres personas que iban en la embarcación fueron trasladadas al Hospital Andrés Ísola, dos de ellas estuvieron en cámara hiperbárica para facilitar la descompresión y la tercera bajo observación médica.