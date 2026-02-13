Una moto Rouser 200 que había sido robada del patio de la Comisaría Quinta de Centenario en febrero terminó protagonizando un accidente este lunes en las calles Honduras y Perú. Dos sujetos armados que se desplazaban en el rodado intentaron evadir un control policial, pero terminaron chocando contra un automóvil en pleno centro comercial.

Lo más sorprendente de este caso es la historia detrás del robo de la moto. Según informó Centenario Digital, el rodado había sido recuperado por la policía en diciembre en la esquina de San Pedro y Sadosky, después de ser sustraído en el Barrio Peñi de Cutral Co. Sin embargo, cuando el propietario intentó recuperarla, se enteró que su moto había sido robada nuevamente, esta vez del patio de la misma comisaría donde estaba guardada.

Tras el choque, un adolescente de 17 años fue demorado, mientras que la motocicleta fue secuestrada por la policía. Los sujetos habían iniciado su fuga desde la segunda rotonda, cruzando un semáforo en rojo antes de impactar contra un Fiat Argo detenido en el semáforo.

Aún no se sabe cómo la moto, robada del patio de la comisaría, terminó circulando por las calles de Centenario sin que las autoridades se percataran de su desaparición. La policía continúa con la investigación del caso, pero el extraño recorrido del rodado plantea más preguntas que respuestas.