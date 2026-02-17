La Comisión de Fomento de San Javier recordó a los vecinos que está terminantemente prohibido lavar vehículos, motocicletas u otros elementos dentro del río y en el área del balneario municipal. La medida busca preservar la calidad del agua y proteger el ecosistema de la localidad.

Asimismo, se explicó que estas prácticas generan contaminación, ya que los detergentes, aceites y residuos afectan directamente a la flora, la fauna y al recurso natural compartido por la comunidad. “El balneario es un espacio público y natural que debemos cuidar entre todos, preservándolo para el disfrute responsable de la comunidad y de quienes nos visitan”, señalaron.

La Comisionada, Gladys Almuna, reforzó el mensaje a través de las redes sociales en las que expresó su preocupación por la reiteración de estas conductas. “Me da mucha pena tener que publicar esta imagen. Nuestro balneario es un lugar bello, tranquilo y turístico, que recientemente fue visitado por turistas de Brasil y por muchas familias que eligen San Javier para disfrutar de la naturaleza. Lamentablemente, situaciones como estas no pueden volver a ocurrir”, afirmó.

Almuna subrayó que lavar vehículos dentro del río contamina el agua, daña el ecosistema y pone en riesgo un recurso que pertenece a todos. “Necesitamos tomar conciencia: el río no es un lavadero. Está en juego la salud de nuestra naturaleza, la de nuestros niños, niñas y vecinos”, remarcó.

La Comisionada de Fomento Gladys Almuna recordó la prohibición de lavar vehículos en el río y pidió conciencia ciudadana

La jefa comunal pidió a la población que, ante hechos de estas características, se dé aviso inmediato a la Comuna para que se tomen las medidas correspondientes. “San Javier tiene que ir para adelante, y eso solo es posible si cuidamos lo que es nuestro. El respeto por el ambiente no se negocia”, concluyó.

Las autoridades recordaron que, en caso de incumplimiento, se dará intervención a las áreas correspondientes. El mensaje oficial apeló a la responsabilidad individual y colectiva para proteger los recursos naturales de la localidad. “Cuidar el río es cuidar San Javier”, remarcaron desde la Comisión de Fomento.