Un camión que se dedica al traslado de vehículos volcó este sábado en el kilómetro 104 de la Ruta Internacional CH-215, en el sector de Puyehue, lo que complicó el tránsito hacia el paso fronterizo Paso Cardenal Samoré.

El hecho obligó a establecer una circulación controlada desde Argentina hacia Chile y provocó demoras en uno de los pasos internacionales más utilizados de la región, sobre todo en fines de semana largos y vacaciones.

El accidente se produjo después del mediodía, cuando, por razones que todavía se investigan, el conductor perdió el dominio del camión. El vehículo, con patente chilena y con ocho autos en el acoplado, terminó volcando sobre la calzada, bloqueando totalmente la pista en dirección este-oeste.

Personal de Carabineros de la Tenencia Pajaritos llegó rápidamente al lugar y montó un operativo de emergencia para proteger la seguridad vial y evitar nuevos incidentes. Durante varias horas, se habilitó una sola vía despejada, permitiendo el paso alternado de los vehículos que estaban detenidos tanto del lado argentino como del chileno del complejo fronterizo.

Como resultado del vuelco, el conductor y su acompañante, ambos adultos chilenos, sufrieron distintas lesiones. Tras recibir asistencia y ser estabilizados por equipos de emergencia en el sitio, fueron trasladados conscientes en ambulancia a un centro asistencial de la zona. Según las informaciones preliminares, no corren riesgo de vida.

Debido al cierre nocturno habitual del complejo fronterizo, la circulación quedó temporalmente suspendida.

El operativo de hoy

Sin embargo, las autoridades comunicaron que desde las 8:00 hs de este domingo, con la reapertura del paso, se implementó un servicio especial de control de tránsito para asegurar la circulación mientras siguen las labores de retirada del camión y su carga.

El operativo incluye el uso de maquinaria pesada para sacar la estructura volcada y despejar por completo la ruta, un trabajo que puede llevar varias horas por el tamaño del vehículo y la complejidad de la maniobra.

Las autoridades recomendaron a conductores particulares y transportistas planificar sus viajes con anticipación y transitar con mucha precaución por la zona, ya que es probable que se produzcan demoras importantes hasta que la ruta quede totalmente habilitada