Un impactante vuelco ocurrió este lunes por la mañana en el norte neuquino dejó como saldo a una mujer hospitalizada y un vehículo completamente destruido. El siniestro ocurrió a las 7 en el kilómetro 2632 de la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta Chos Malal con Buta Ranquil, donde una camioneta quedó al borde de precipitarse al río Curi Leuvú, pero fue detenida a tiempo por el guardarraíl.

La conductora de 53 años, residente en el paraje Auquinco, viajaba sola a bordo de una pick up blanca cuando, en un sector de curvas, se habría quedado dormida o sufrió un descuido, lo que provocó el violento vuelco. Por suerte, el guardarraíl la frenó porque podía haber caído al río Curi Leuvú.

La camioneta terminó con las cuatro ruedas hacia arriba. A pesar de la magnitud del accidente, la mujer llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que fue clave para evitar lesiones graves.

Quienes circulaban por la zona dieron aviso inmediato a los Bomberos Voluntarios, Policía y servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar. Señalaron que la conductora estaba consciente y manifestaba dolores en el pecho.

Una ambulancia la trasladó al hospital de Chos Malal, donde permanece internada para estudios complementarios, aunque en principio presentaría lesiones leves.

Personal de Bomberos retiró la camioneta que luego fue removida por una grúa para permitir la circulación normal en la Ruta 40