Incendio controlado en Las Lajas

El incendio desatado dentro de la Estancia Roemmers, a 25 kilómetros de Las Lajas " está contenido y el fuego rodeado desde las 4 de la mañana, aunque sigue habiendo mucho viento " señaló esta mañana en AM 550, el Secretario de Estado de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara.

El funcionario señaló que los combatientes del fuego de Aluminé y Junín de los Andes se replegaron a sus localidades, en tanto permanecen en el lugar las cuadrillas de Loncopué , Chos Malal, y el helicóptero .

En total, 58 personas de lucha contra el fuego, defensa civil y bomberos estuvieron afectadas al combate de una superficie aún no determinada, pero que tuvo un frente de 5 kilómetros, " en una zona de difícil acceso, con vegetación nativa sobre todo matorrales de coirones " dijo Lara.

Se confirmó que se desconocen las causas del inicio del fuego. Probablemente "un descuido o una quema de basura " dijo el funcionario provincial, quien recordó que ante la gran cantidad de gente que está recorriendo la provincia, hay que extremar las medidas de prevención, como apagar siempre los fogones con agua y no con tierra, no dejar vidrios o latas expuestas al rayo del sol, y no arrojar colillas de cigarrillos por las ventanillas de los vehículos o en algún lugar donde se transite.