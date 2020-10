Este miércoles se conocieron oficialmente los datos de la pobreza en el primer semestre del año. Un 2020 con una economía frenada por el coronavirus y, en consecuencia, un aumento de pobres en el país y en Neuquén que trepó a un 40,9% y 37,5%, respectivamente, según datos del INDEC.

“La pobreza es total” reconoció Yanet Carillo a mejorinformado.com. “Hay muchos vecinos que me avisan que cobraron el plan y dejan el lugar a otros, y vienen solo cuando tienen la necesidad” agregó quien está a cargo del comedor Ruca Antú hace 4 años.

En marzo, días antes de decretarse la cuarentena obligatoria en el país, el comedor recibía a 34 chicos todas las noches y hoy “entregamos 228 porciones” a familias de los barrios El Trébol, Ruca Antú, Parque Industrial y La Meseta.

La pandemia obligó a cumplir con ciertos protocolos como la distancia social y evitar reuniones sociales por lo que “hoy los chicos no vienen al comedor porque no nos podemos juntar” contó Yanet quien organiza todos los días por WhatsApp quiénes recibirán su plato de comida: “algunos cuando cobran el IFE no vienen” y “son menos porciones, pero no bajamos de los 200”.

“Muchos de quienes hoy vienen eran albañiles y tenían sus changas y solos se sustentaban” pero hoy “no hay changas, hay despidos”. Además, señaló que “gente que ha estado muy bien económicamente hoy van al comedor y algunos se sienten humillados y muy tristes”.

En abril pasado, en medio de la pandemia, Yanet habló con este medio y reconoció que “en cuatro años que tengo el comedor nunca pedí donaciones, nada, pero ahora se nos hace cuesta arriba".