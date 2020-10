Indignado porque no le hacían el hisopado, los agredió

Sorprenden e indignan algunos episodios de violencia que se vienen registrando hacia los trabajadores de salud pública. El que mayor rechazó generó fue el médico baleado en la guardia del hospital de Campo Grande. Pero no fue lo único. Desde el hospital Francisco López Lima se repudiaron los hechos de violencia que debieron soportar los integrantes del equipo de Salud que realizan los testeos rápido del programa Detectar

Fue un episodio de violencia verbal, totalmente repudiable, que nos llevó casi a tener que llamar a la policia. Este tipo de reacciones lo único que hacen es generar aún más desgaste en quienes se encargan de la Salud en esta pandemia y ponen en riesgo la continuidad del operativo Noticias Relacionadas Por qué el petrolero quiso matar al médico de Campo Grande

Detuvieron al joven que baleó al médico

La situación ocurrió mientras se desarrollaba el operativo de testeos en el Barrio J.J. Gómez. "Fue un episodio de violencia verbal, totalmente repudiable, que nos llevó casi a tener que llamar a la policía. Este tipo de reacciones lo único que hacen es generar aún más desgaste en quienes se encargan de la Salud en esta pandemia y ponen en riesgo la continuidad del operativo", indicó Ana Senesi, directora del hospital de General Roca.

Explicó que la agresión verbal de ayer se produjo porque muchos de los pacientes exigen ser testeados cuando no tienen síntomas. "El criterio para realizar el hisopado lo define el personal de Salud evaluando las condiciones de cada caso y los protocolos, no el paciente. Los hisopados se efectúan cuando hay síntomas", remarcó, al insistir que no se tolerará ningún acto de violencia”, finalizó