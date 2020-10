Lammel: "Respiradores hay, pero no era conveniente conectarla"

Adrián Lammel, director del Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén, habló al aire del Noticiero Central 1ra Edición, por 24/7 Canal de Noticias, para explicar desde su rol, cuáles fueron los hechos sucedidos con una paciente que falleció en la guardia del nosocomio por Covid-19. El tema tomó trascendencia luego de un audio que dio a conocer la familia de la persona que perdió la vida.

"No se la conectó, no porque no haya respiradores, porque en guardia y en terapia intermedia hay, pero como la paciente tenía antecedentes de una enfermedad oncológica en avanzado estado, no tenía sentido colocarla en un respirador, eso se le transmitió a los familiares” aclaró Lammel.