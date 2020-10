"Hubo desmanejo y se está pagando", dicen empresarios

Rubén Fernández Seppi, uno de los empresarios que participa del recientemente creado Cluster Pymes, afirmó este sábado que el gobierno neuquino “ha despilfarrado recursos”, y que ahora “se está pagando tanto desmanejo”, al tiempo que volvió a reclamar participar en las decisiones que se toman durante la crisis, para procurar “dar un poco de sensatez” a esta cuarentena.

“Las medidas del presidente (y del gobierno provincial) siguen siendo las mismas, restricciones en los comercios, restricciones en circulación de vehículos, de los DNI, a nivel comercial sigue todo igual y no hay ningún tipo de alivio”, indicó Fernández Seppi, al señalar que “estamos pidiendo al gobierno que abra el diálogo a todos los sectores, para que nos podamos sentar a dar los distintos puntos de vista, y darle un poco de sensatez a esta cuarentena, que está fundiendo a gran parte de la población”.

“Frente a los cortes de ruta, a cuidar la propiedad privada, hay una serie de disvalores que son alarmantes, creemos que hay que poner un freno a todo esto. El Estado tiene el uso y las facultades de las fuerzas de seguridad para poner orden, y hoy se ha perdido todo eso”, criticó el dirigente empresario, quien calificó de “lindas por lo amables” a las reuniones que se han mantenido hasta ahora, pero “neutras” en los resultados concretos.

“Tuvimos reuniones con distintos funcionarios, que nos dicen ‘tienen razón, pero no podemos hacer nada’. Hay una falta de carácter en los funcionarios en tomar decisiones concretas, que es alarmante, y es parte del deterioro que está sufriendo la sociedad”, sostuvo Fernández Seppi.

“Soy uno de los empresarios que ha viajado a Houston acompañando las gestiones oficiales. Pagando de nuestro bolsillo. Estuvimos en Pensilvania, en Canadá. Eran años que parecía que Neuquén explotaba, que realmente tuvo un gran movimiento. La provincia tenía un suministro de regalías muy grande, y el gobierno acomodaba las cuentas. Pero el gobierno ha despilfarrado esos recursos, se los ha gastado el Estado en gastos corrientes”, afirmó el dirigente empresario.

“En épocas de vacas gordas se disimulan muchas cuestiones, que saltan a la luz en época de vacas flacas. Tanto desmanejo, ahora se está pagando”, sostuvo, en declaraciones a la AM 550 y el canal de noticias 24/7.

“El gobierno tiene que tener una política, ir en una dirección, con objetivos, con metas. Se necesitan reglas de juego claras, seguridad jurídica. Si nuestra Constitución proclama la propiedad privada, no hay derecho que venga otro y la quite. En esto el funcionario tiene que tener carácter. Se mezclan cuestiones, la falta de trabajo, la falta de viviendas, que son ciertas, pero no deben mezclarse con el derecho a la propiedad”, afirmó.