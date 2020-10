Busca datos de la partera que la dio a sus padres en 1974

El pasado 22 de octubre se celebró, como cada año, el día nacional del derecho a la identidad. Claudia González tiene 46 años y vive en Cannin, en el partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, pero busca a sus padres biológicos en Cipolletti.

Claudia se enteró que era adoptada hace 17 años y siempre buscó sus orígenes, pero con pocos datos ya que su partida de nacimiento fue adulterada. “El documento dice que nací el 3 de mayo de 1974 en Neuquén Capital, pero es mentira porque en la documentación figuro como hija biológica de mis padres de crianza” contó la mujer a Cambio de Aire por AM550 y 24/7 Canal de Noticias aunque agrtegó que su madre que hoy tiene 90 años le confirmó la fecha de nacimiento.

Su madre adoptiva “poco recuerda de lo que pasó en aquel tiempo” porque “todo el trámite de adopción lo hizo mi padre que falleció cuando yo tenía 11 años y nunca me contó nada” agregó.

Reconoció “no tener datos reales” y basar su búsqueda en “supuestos” aunque está convencida que nació en Cipolletti porque “me fueron a buscar a la casa de una partera que trabajaba en un hospital donde atendía a chicas muy jovencitas y eso es lo que sé, pero no sabemos el nombre de la partera”.

Los padres de crianza nunca tuvieron contacto con la madre biológica de Claudia, pero sí con la partera.

La mujer no sabe el nombre de la partera, pero si contó que su papá de crianza Raúl Omar González era policía en CABA y que lo mandaron a trabajar a Neuquén donde se instaló durante 15 años con su madre. “Mis padres vivían en Buenos Aires y a mi papá lo mandaron a trabajar a Neuquén donde conoce a un militar. Este militar adopta a un bebe a través de esta partera, y es por eso que a través de este hombre (que desconozco el nombre) mi padre se contacta con la partera. Vivieron 15 años en Neuquén, volvieron a Buenos Aires y tiempo después la partera llamó a mi papa diciéndole que tenía una nena recién nacida para entregar fue ahí cuando me fueron a buscar” contó la mujer a este medio.

Como su papá era policía, Claudia fue a Abuelas, hace 17 años, pero como su fecha de nacimiento no coincidía con desaparecidos no se hizo el ADN.

La partida de nacimiento está firmada por dos amigas testigos del matrimonio González, pero ninguna de las dos mujeres pudo aportar datos a la búsqueda. “A una de las mujeres la llamé hace unos años y me dijo: “Claudita, no me acuerdo de nada” y murió tiempo después, mientras que a la otra ni siquiera la conozco, no pude encontrarla y hoy debe ser una señora muy grande”, cerró la mujer que busca indicios de quién fue la partera que la entregó a las manos de sus padres de crianza.