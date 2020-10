Abrazo de empleados preocupados al hospital de Cipolletti

Los trabajadores de salud realizaron, hoy también, movilizaciones en toda la provincia en desacuerdo con los aumentos anunciados por el gobierno provincial. En el caso de Cipolletti se decidió realizar un abrazo simbólico al hospital Pedro Moguillansky. El reclamo es por mejoras en sus salarios y de las condiciones en las que vienen desarrollando sus tareas en el contexto de pandemia.

“Rechazamos el ofrecimiento del gobierno, en primer lugar, porque no estamos de acuerdo con las sumas fijas porque no son equitativas porque eso para la mayoría de los profesionales y técnicos no implica ni un 20% de aumento en lo que va del 2020, y porque los montos son insuficientes”, indicaron

Según los trabajadores “el costo de vida aumentó un 50% y la canasta básica ronda los $75.000 y nuestro sueldo están muy lejos de esos valores. Los hospitalarios estamos atravesando una situación por demás sensible, está afectada nuestra salud física y mental comprometiendo la vida de nuestros familiares. Soportamos varias horas de guardia sosteniendo un sistema nefasto con carencias déspota que hace uso y abuso de sus trabajadores sin detenerse a velar por los compañeros que dejaron su vida en esta maldita pandemia»,afirmaron

Durante la semana elaborarán un petitorio que le entregarán a la gobernadora Carreras pidiéndole que reconsidere el aumento salarial ofrecido.

Las manifestaciones se realizaron en Viedma, Bariloche, Cinco Saltos, Villa Regina, Choele Choel, General Conesa y El Bolsón exigiendo una propuesta superadora a la que el gobierno había acercado a los sindicatos que representan a los estatales.