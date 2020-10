“No estoy seguro que ahora funcione encerrarnos 15 días”

Hace más de dos semanas, que la provincia de Neuquén no baja de los 1.000 casos diarios. Y esto es así, porque el número real se considera que es el doble o el triple de la cantidad de casos positivos, hisopados, que se informan diariamente y de manera oficial, a través del Comité de Emergencia. En este contexto, no hay capacidad física para seguir atendiendo pacientes graves con Covid. En las últimas horas, hubo pedidos públicos de diferentes sectores, relacionados con el sistema sanitario, para restringir toda circulación por 15 días. El médico infectólogo, Andrés Gallardo, opinó: “No estoy seguro que sirva ahora cerrar todo por 15 días, en este contexto social”.

Desde el Centro Universitario de Estudios en Salud, Economía y Bienestar (CUESEB) se pidió a las autoridades de Río Negro y Neuquén restringir la circulación por al menos dos semanas. De acuerdo a la proyección realizada, de no revertir la actual situación, dentro de unos 18 días se daría el peor escenario con unos 35.000 casos en Neuquén. La opinión corresponde al médico clínico Santiago Hasdeu, docente universitario e integrante del CUESEB. El Colegio Médico de Neuquén también emitió un comunicado en la misma sintonía, donde advierte que “hace más de 10 días no disponen de lugar para internar pacientes”, adhiriendo formalmente al pedido de los académicos del CUESEB.

Consultado en el programa Cambio de Aire, el infectólogo Gallardo -también docente de la UNCO- planteó diferencias en cuanto al pedido, no así, al diagnóstico. “El paciente que ingresa a terapia por Covid tiene un período de 30 a 40 días con respirador, la chance de salir antes es que porque se muere o porque se sana. En mi opinión personal, no serviría esta restricción porque estamos planteando cosas simples y básicas y la gente no las cumple”. Cuando se le consultó por qué esa conducta social, fue contundente: “El paciente grave que hoy está ocupando la terapia es solo el 5% de la población, entonces vos tenés la chance de estar en el 95% de no sufrirlo y tampoco tus familiares. Pero los médicos estamos físicamente cansados y emocionalmente agotados, porque los pacientes se te mueren. Cuando tenés 1.000 casos en Neuquén por día, y sin camas, es gravísimo”.

Hace más de dos semanas que diariamente se reportan, desde el Comité de Emergencia de Neuquén, entre 300 y 400 casos diarios, contabilizados como nuevos contagios. El lunes se informaron más de 500. “Esos casos diarios son los resultados de los hisopados, pero hay que multiplicarlos por 2 o por 3, para tener un número real. Cuando te da positivo, se pide aislamiento para toda la familia, pero como muchos pueden ser asintomáticos y se sienten bien, salen. Salen y contagian. Hay que entender que debemos cuidar al otro”, explicó Gallardo.

Todos coinciden en que el virus está instalado y no se erradicará por varios meses. Se calcula que por lo menos debe infectarse la mitad de la población, y sólo se lleva el 5% hasta ahora. “Lo que debemos procurar es que los contagios se den en un lapso durante el cual, puede resistir el sistema de salud. No quiero que se cierre la ciudad, no me parece lógico en la situación (económica) que estamos viviendo, pero tenemos los medios al alcance como mantener distancia y usar barbijos, y no lo hacemos”, concluyó.

Mirá la nota completa con el Dr. Gallardo por AM 550 y Canal 24/7Noticias: