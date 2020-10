La prohibición de circular generó enojo y habrá movilizaciones

El blindaje anunciado por el Gobierno neuquino para la zona metropolitana, sumado a Senillosa, la comarca petrolera y Zapala, desde el viernes y hasta el lunes, generó malestar entre rubros de la economía que sin ser alcanzados por las restricciones se ven obligados a cerrar o el caso de las Pymes que no alcanzan a recuperarse en esta emergencia económica y efectivamente deberá adherir a un feriado largo.

Las medidas anunciadas este jueves, buscan prohibir la circulación aprovechando el feriado del lunes, 12 de octubre y comienzan a regir desde este viernes. Y de acuerdo, al anuncio oficial realizado, alcanza de manera obligatoria -es decir, la adhesión municipal sería meramente formal- a las ciudades con transmisión comunitaria de Coronavirus: Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala.

El vocero del anuncio fue el ministro Jefe de Gabinete, Sebastián González, quien indicó que están exceptuados los trabajadores de actividades esenciales (DNU 297) y personas que tengan turnos médicos ya agendados. En esos casos, podrán usar sus vehículos. También especificó que estará permitida la circulación peatonal, en bicicleta o rodados similares con fines recreativos o para abastecerse de bienes y servicios, de 8 a 20 horas.

No obstante, la información aún genera confusión a la hora de dar precisiones sobre la actividad comercial, que encabeza la otra pandemia: la económica y no logra recuperarse mientras se agudiza la sanitaria. Para viernes y sábado se permiten las actividades comerciales definidas como esenciales, es decir, supermercados, hipermercados, farmacias, comercios minoristas de proximidad, ferreterías y veterinarias, cuyos propietarios y empleados podrán utilizar sus vehículos para ir a trabajar. A la hora de hablar de los clientes, no arroja precisiones, pero se infiere que toda compra, deberá realizarse caminando. “No se qué vamos a hacer con todos los pedidos que precisamente, por prevención y cuidado, se hacen de manera on line pero se deben buscar en el hipermercado”, explicó una supervisora de La Anónima.

En cuanto a los comercios gastronómicos, los habilita “para realizar take away y delivery, y recibir clientes en salón desde las 8 y hasta las 22, siempre que los propietarios, los empleados y clientes puedan llegar hasta los locales sin utilizar la circulación vehicular”. “Yo estoy obligado a cerrar, ¿quién va a venir caminando a cenar a mi local? Eso quizás sirva para el centro, pero a los que estamos lejos, nos perjudica”, explicó a este diario el dueño del tradicional restaurante El Tío, Octavio Ramírez.

Para el domingo y lunes, definitivamente, no habrá apertura de locales comerciales de ningún tipo, “excepto farmacias y estaciones de expendio de combustibles (para la atención de vehículos de actividades esenciales). Sólo podrán realizarse salidas recreativas peatonales o en bicicleta en las modalidades previstas para los domingos: por la mañana, prioridad para adultos mayores de 60 años, y después de las 13 y hasta las 19 el resto de la población”, se indicó a través del sitio oficial de la provincia de Neuquén.

Las medidas generaron rápidamente una oleada de críticas, y ya se anunciaron en redes sociales, dos movilizaciones: la primera convocatoria es para este viernes, a las 18 horas, con vehículos y en el monumento a San Martín, en la neurálgica Avenida Argentina. La otra es para el 12 de octubre, organizados por un grupo que se identifica como “Pymes neuquinas: no más limitaciones por DNI y horarios” y convoca a concentrarse desde la rotonda Zanón, en Parque Industrial, a las 15,30 horas.