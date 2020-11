Su padre adoptivo le reveló que “la compró” y busca sus orígenes

Patricia Suarez tiene 50 años, vive en General Roca y hace 10 años busca a su madre biológica. La búsqueda de nuestros orígenes no siempre resulta una tarea sencilla. La falta de datos, las historias cruzadas y los secretos familiares hacen del rompecabezas una tarea difícil aún en tiempo de redes sociales.

Suarez se enteró a los 9 años que era adoptada, pero su búsqueda comenzó cuando tenía 40. “Todo esto es muy difícil y quienes buscamos pasamos por varios momentos. Todo es un proceso” contó la mujer en Cambio de Aire por AM550 y 24/7 Canal de Noticias. “Cuando me enteré, me enojé; luego pasó a no importarme y siendo adolescente jamás se me hubiera ocurrido buscar mis orígenes, aunque sí pensaba “capaz esa persona está cerca y sabe quién soy””, agregó sobre las emociones que atravesó los primeros años luego de conocida la noticia de su adopción.

El tiempo pasó. Patricia vivió 13 años en Uruguay, volvió en 2011 a la Argentina y se instaló en General Roca en la provincia de Rio Negro donde vivió desde los dos años de edad. “Cuando volví al país decidí buscar a mi papá adoptivo con quien no tenía relación desde mis 7 años de edad. Sabía que estaba viviendo en Brasil, desde 1977, y había tenido un contacto con él cuando falleció mi mamá en 1995” contó la mujer que posterior a la charla con su padre adoptivo decidió viajar a verlo con información sobre sus orígenes.

Patricia contó que su papá se llevó una sorpresa porque “no sabía que yo estaba informada de mi adopción y se enojó porque habían quedado con mi mamá del corazón que nunca me iba a contar”. Sin embargo, parece que este pacto de silencio no se cumplió.

Cuando Patricia cumplió 21 años había recibido la visita de su madre quien le reveló que no había nacido el 18 de junio de 1970, como así lo decía su acta de nacimiento, y que había nacido en marzo “o al menos eso creía ya que mi papá me había traído a casa de muy bebita y cuando fuimos al pediatra, al día siguiente, él les dijo que tenía 10 días de nacimiento”.

Su mamá también le había contado que su madre biológica era una empleada doméstica con nacionalidad chilena que trabajaba en una fábrica de Neuquén y que había quedado embarazada del patrón que era extranjero.

Sin embargo, su padre instalado en Brasil le dijo, cuando Patricia lo visitó en 2011, que “toda esa historia era imposible” y le reveló que él la había ido a buscar por intermedio de un amigo y le había advertido que no querían que la mujer (su madre biológica) supiera quiénes eran y tampoco existiera reclamo de la bebé.

“Cuando él me dijo de un amigo me nombró el Turco Sadi y cuando regresé a Neuquén lo busqué, pero había fallecido” contó. Fue así que Patricia empezó a publicar su historia en las páginas de Facebook incluso en páginas de Chile considerando que su madre, quien había fallecido cuando ella tenía 25 años, le había confiado que su mamá biológica era chilena.

“Una vez un hombre vino diciéndome que era mi padre biológico, pero no le coincidieron las fechas”.

Este año, cumplió 50 y decidió relatar su historia con toda la información que recopiló en tantos años de búsqueda, incluso lo que le había contado su padre sobre el famoso Turco Sadi . Con su publicación encontró al hijo del Turco y a su esposa, pero un mensaje de su padre cambió por completo el camino que Patricia llevaba recorrido en tantos años de búsqueda.

“Me dijo que eso que había contado (en las redes) no era así y me dio a entender que todo lo que yo sabía era mentira” y le reveló una historia que la sumergió aún más en un mar de incertidumbre: “Si encontras a tu familia biológica es un milagro porque en realidad te compré a un hombre que vendía cosas”.

Hoy, la búsqueda sigue y Patricia que vive en General Roca no sabe bien cuándo nació ni en qué mes, ni tampoco si lo hizo en Neuquén Capital (como se leía en su acta de nacimiento) o en la provincia e incluso haber nacido en otro país.