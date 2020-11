El cementerio neuquino amaneció con un ritual tenebroso

El cementerio Central de Neuquén amaneció este domingo con un ritual tenebroso a la vista de todos. Sobre el portón negro de entrada en la vereda de calle Islas Malvinas se encontraba la base de una caja con distintas pertenencias de una mujer completamente carbonizadas por el fuego.

Entre los objetos personales que estaban totalmente calcinados se podía visualizar un par de zapatos de tacón, un perfume, aros, una cadena, una botella de champagne, una copa con frutillas en su interior y papas con monedas incrustadas.

Este lunes por la mañana, en el programa "Afilados" por AM550 La Primera y 24/7 Canal de Noticias, habló la reconocida bruja de la región Nora Romero para explicar de qué se trataba. "Por lo que se ve, es un ritual de la línea oscura Quimbanda, que puede ser un pedido o un despacho".



El vocablo quimbanda o kimbanda proviene del kimbundu (idioma bantú de la zona de Angola) y es relacionado con el doctor tradicional o "curandero" de las zonas de Angola. El significado es: "Aquél que se comunica con el Más Allá" o también aquel que puede comunicarse con el "arte de curar", ya que ese es otro de los significados de la terminación "UMBANDA".

Según aclaró Nora, el ritual también contaba con velas encendidas, y al parecer, no surgió efecto porque todo terminó carbonizado. Es decir, que el incendio no formaba parte de la ofrenda. "Le han querido despachar, ofrendar o hacer un pedido a la entidad pero al haberse incendiado, no aceptó ese pedido".

Por otra parte, la bruja dejó en claro que un despacho, un pedido o un trabajo de maldad, al haberse incendiado, no tiene efecto. Esto sucede cuando no son aceptados los pedidos, para una intención buena o mala.

"No es lugar para hacer la ofrenda, por eso no aceptó la entidad. Si se hubiese realizado bien, no lo hubieses encontrado, un buen brujo nunca deja rastros"; resumió con contundencia Nora.