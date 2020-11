Los casos bajaron pero las terapias "siguen llenas" en Neuquén

“La ciudad de Neuquén ha logrado controlar, contener y bajar la curva de contagios de coronavirus. No debemos olvidarnos de seguir cuidándonos, ya que el virus no se ha ido, sino que sigue merodeando por ahí. No hay que bajar la guardia”, sostuvo el pasado 16 de noviembre el gobernador de la Provincia, Omar Gutiérrez. Sin embargo, aunque en cada parte diario regional la curva marca un notorio descenso de casos positivos de Covid en Neuquén, en el sistema de salud las camas en las Unidades de Terapia Intensivas siguen ocupadas. Son los casos más graves que pueden llegar a estar hasta dos meses internados.

En las últimas semanas teniendo en cuenta la actual situación epidemiológica, se autorizó de manera progresiva la apertura de actividades económicas y recreativas en la capital. El alivio (moderado) tras nueve meses de trabajo arduo se siente en los hospitales y clínicas neuquinas. Más aún en todos los trabajadores de la salud, que estuvieron (y siguen estando), en la primera línea de fuego.

Desde la redacción de mejorinformado.com, dialogamos con los diferentes referentes de los nosocomios tanto públicos como privados; que nos dieron su visión y pantallazo de la situación real en las terapias intensivas. "La baja de Covid se siente en lo que es camas de clínica médica (de piso); la terapia continúa llena, con menos solicitudes de derivaciones, teniendo en cuenta que antes había más pedidos para derivar", sostuvo Juan Peláez, director de la Clínica Pasteur.

"En este momento hay 20 pacientes en terapia intensiva, acá en la clínica. Lo que ocurre es que son casos graves y aparte en la terapia hay menos rotación, cuando ingresa un paciente puede llegar a estar mínimo quince días hasta dos meses. Eso genera también que los efectos de la baja de casos de coronavirus se sientan más tarde, todavía no se sienten", agregó el médico. El rango etario de las personas internadas en grave estado en la UTI de la clínica van de 35 a 72 años.

Por su parte Adrián Lammel, director del hospital de alta complejidad de la provincia, el Castro Rendón, confirmó un "leve descenso en la cantidad de contagios e internaciones", sin embargo remarcó que "67% UTI (Unidad de Terapia Intensiva) Covid; 39% en intermedia Covid y 50% en UTI no covid; dado que comienzan a aparecer otras patologías y heridas", esto último preocupaba meses atrás ya que por la pandemia muchos pacientes con otras enfermedades no hacían las respectivas consultas médicas, chequeos o análisis correspondientes por miedo a ir a una guardia y contagiarse.

Tanto el gobierno como los directivos de los nosocomios regionales, los médicos, enfermeros y trabajadores de la salud, coinciden que con este "descenso" de casos no hay que "bajar la guardia". De cara a las fiestas de fin de año y a las vacaciones veraniegas que se aproximan, temen que la población le pierda el "respeto" al virus. Y por último advirtieron que el "verano no se lleva el virus. Miremos Europa que está por sufrir la tercera ola".