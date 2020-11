"Calma y alivio" en los hospitales, tras el pico de la peste

"No se refleja la baja de casos" dijo Juan Peláez de la clínica Pasteur, “el trabajo sigue siendo bastante intenso".

El sistema sanitario en Neuquén está atravesando un momento de “calma y alivio”, después de varias semanas de saturación donde, no solo no había disponibilidad de camas, tampoco alcanzaba el personal especializado para la atención de los pacientes internados con mayor complejidad, vino una "tensa calma".

Así lo definió el director del Hospital Natalio Burd de Centenario, Carlos Florines a mejorinformado.com, actualmente de las 35 camas disponibles que se dispusieron para hacer frente a la pandemia están ocupadas 11 con pacientes críticos.

“Hemos disminuido un poquito la cantidad de casos, ha habido semanas que hemos tenido las salas llenas y hoy estamos con 11 pacientes covid internados, sentimos un poco de alivio pero no nos relajamos, seguimos en pandemia y las otras patologías de la población siguen estando, asique seguimos trabajando de la misma manera y con los mismos cuidados”, dijo Florines, quien además destacó que esta esta situación permitió que el establecimiento de salud pudiera retomar lentamente la atención en consultorios clínicos.

En cuanto a la atención de la guardia, también hay una disminución de las consultas por patologías respiratorias, afirmó el responsable del Hospital, aunque las guardias “siguen siendo movidas” por otras patologías.

“Estoy orgulloso de mi personal, la verdad que hemos trabajado sin descansar, estamos cansados pero no relajados”. Esta especie de alivio, que no es tal porque el virus sigue circulando, se evidencia indefectiblemente porque la presión no es la misma a aquel momento en que estaban ocupadas las 30 camas, sostuvo Florines.

Sobre este “amesetamiento” de casos desde el ministerio de Salud sostienen que “no debe interpretarse como una disminución en los cuidados”, la atención tiene que seguir puesta en cumplir con las medidas de prevención, y “más que nunca profundizar el cumplimiento de los diversos protocolos” dijo al respecto la subsecretaria de Salud Andrea Echauri.

También el director de la clínica Pasteur de la ciudad de Neuquén, Juan Peláez, contó a este medio cual es el panorama en este centro de Salud de mayor complejidad, y aquí la cuestión sigue siendo la misma. No se refleja la baja de casos. Son 84 los pacientes afectados por la covid que permanecen internados en la clínica, tanto en rehabilitación, unidad coronaria, y otras áreas, de los cuales 47 son casos activos, 17 de ellos internados en terapia intensiva.

“El trabajo sigue siendo bastante intenso”, aseguró Peláez, quién siente más alivio, tal vez, sea el personal de clínica médica, ya que del 95% de la ocupación de camas que tenía en septiembre y octubre hoy tienen ocupadas el 65 o 70%, que representan unas 15 camas.

Al igual que en el Hospital Natalio Burd, en la clínica, hubo una disminución de consultas asociadas a problemas respiratorias en la guardia, y esto explica Peláez se relaciona con la época del año.

Consultados ambos profesionales si el sistema está preparado para una segunda “ola” o un nuevo pico de contagios, coincidieron en que sí, primero por una cuestión de que ya se tiene la experiencia, no se baja la guardia y se sigue trabajando de la misma manera, y segundo porque en el verano “de por si las consultas bajan”.