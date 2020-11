Río Negro necesitará 120 mil dosis de vacunas

Durante la semana, el gobierno nacional anunció que avanzó con un principio de acuerdo con Rusia para comprar 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik-V, que estaría en condiciones de comenzar a ser aplicada a grupos de riesgo a partir de diciembre si no surgen contratiempos. Pero de manera simultánea, mantiene abiertas negociaciones con los laboratorios Pfizer, AstraZeneca y otros que también tienen proyectos avanzados de vacunas contra el coronavirus.

Este sábado, el laboratorio AstraZeneca expresó que trabaja en un acuerdo con el gobierno nacional para la distribución de 22 millones de dosis durante el primer semestre del año próximo.

El ministro de Salud, Ginés González García señaló en Radio Mitre que “desde este lunes comenzarán a trabajar con todas las provincias para saber cuántas personas están en condiciones de ser vacunadas y qué capacidad de vacunación tiene cada distrito”.

“Nosotros queremos que la vacuna sea gratuita, que la pague el Estado y que luego sea distribuida en forma equitativa en todo el país. Para ello hemos empezado a trabajar con las provincias para organizar el proceso de logística en todo el país. Estamos trabajando también con los ministerios de Defensa y Seguridad para coordinar todo el esfuerzo que es monumental”, aseguró Ginés González García.

Las provincias van preparando sus logísticas a partir de estos anuncios. Marcela González, jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Río Negro, señaló que «estamos en permanente contacto con el Ministerio de Salud de Nación. Y ya nos confirmaron que se iniciaron las tratativas con los laboratorios para la compra de vacunas Covid-19».

«Todavía no tenemos una fecha certera, se habla de diciembre, otros de enero y algunos de marzo. Tampoco podemos confirmar qué vacuna será. Si sabemos que hay tres laboratorios en fase 3, pero hasta que no estén aprobadas por la ANMAT, la administración nacional de medicamentos, alimentos y tecnología médica, no se van a comprar por el Estado», agregó

En Río Negro necesitaríamos 120.000 dosis para la población objetiva. Y como son dos dosis por persona serían 240.000 vacunas. Eso incluye personal de salud y seguridad, adultos mayores de 65 años y personas de 18 a 65 años consideradas factores de riesgo.

González explicó que “ya se hicieron las reservas de dosis para nuestro país. Es la única manera de asegurarnos stock. Lo hacen todos los países. En la medida que estos laboratorios cumplan los requisitos de ANMAT se van a comprar. No hay una fecha cierta. Ni que vacuna se comprará”

Señaló que en Río Negro “estamos en un proceso de datos de población. Estamos relevando las plantas de salud del ámbito público y privado. Nuestro primer objetivo es vacunar al personal de salud público y privado. Y después el segundo grupo es el personal de seguridad. Luego se irán vacunando a medida que ingresen las vacunas, empezando con mayores de 65 años».

Agregó que «en Río Negro necesitaríamos 120.000 dosis para toda la población objetiva. Y como son dos dosis por persona, serían 240.000 vacunas. Eso incluye personal de salud y seguridad, adultos mayores de 65 años y personas de 18 a 65 años consideradas factores de riesgo. Si tuvieron Covid deberán ser vacunados igual”.

La seguridad de la vacuna

La jefa de inmunizaciones del ministerio de Salud de Río Negro señaló que “lo importante es que la vacuna sea segura y de calidad. Por eso hay que esperar a que termine la fase 3 y la analice ANMAT. Va a ser una herramienta importante pero no quiere decir que nos vamos a olvidar del lavado de manos, el barbijo y todo lo que aprendimos en esta pandemia. Las vacunas, y esta no es la excepción, no previene que no te enfermes. Te previene que no tengas patologías más graves, previene que no termines en una terapia intensiva

González señaló que “hace muchos años que trabajo con el programa de las vacunas. Conozco mucho los técnicos del ministerio de salud y son profesionales que están más allá de las políticas de turno. Se ha politizado mucho sobre esta vacuna. Conozco los técnicos que están en las comisiones de vacunas, los que trabajan en las sociedades científicas. Y ANMAT tiene reconocimiento internacional. Si ellos dicen que no, no se aprueba. Se habló tanto que se empieza a desconfiar. ANMAT regula los medicamentos no solo de Argentina sino de los países limítrofes

¿Será obligatoria?

“No será obligatoria en un principio porque no esta incluida en el calendario de vacunación. Será voluntaria. Pero una vez que ingrese al calendario será obligatoria. Yo creo que la vacuna va a ir entrando en etapas. Y seguramente será de distintos laboratorios en función de la capacidad de producción”, señaló Gonzalez

Cadena de frío

La jefa de inmunizaciones del ministerio de Salud de Río Negro explicó que “otro problema que estamos evaluando es la logística de la cadena de frío. Nuestras vacunas de mantienen entre 2 y 8 grados centígrados. No tenemos preparada la logística para vacunas bajo 0 grados centígrados. Estamos viendo nuestros equipos y haciendo relevamientos. Hay una vacuna que se está estudiando que debe conservarse en -17, por el tipo de composición de base de la vacuna. En ese caso deberemos adecuar los equipos. Ojalá que la vacuna que se apruebe mantenga la cadena de entre 2 y 8 grados”