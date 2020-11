Gutiérrez anunció que siguen las restricciones; rebelión en puerta

Después del anuncio del presidente Alberto Fernández en relación a cómo serán las próximas dos semanas en pandemia, el gobernador Omar Gutiérrez hizo lo propio tras reunirse de manera virtual con los intendentes de la zona metropolitana. Oficialmente se informó que se mantiene el horario de circulación vehicular y los comercios hasta las 20 horas, circulación por DNI, y domingos sin apertura comercial y sin circulación de vehículos. Extraoficialmente trascendió que el consenso no fue tal, y puntualmente la intendenta de Plottier planteó su disconfirmidad por las limitaciones horarias. En el mismo sentido, otro jefe comunal había planteado la semana pasada una acción en bloque para más apertura. Desde el Cluster de Pymes Neuquinas ya se anunció que el domingo habrá nueva caravana de rebelión y que en esa sintonía se plantarán en materia fiscal.

La reunión, vía Zoom, del gobernador Omar Gutiérrez incluyó al jefe de Gabinete, Sebastián González, al secretario de Gobiernos Locales e Interior, Osvaldo Llancafilo; al intendente de Neuquén, Mariano Gaido; a la jefa comunal de Plottier, Gloria Ruiz; al intendente de Centenario, Javier Bertoldi; a la intendenta de Senillosa, Patricia Fernández; y a los jefes comunales de Zapala, Carlos Koopmann; de Cutral Co, José Rioseco y de Plaza Huincul, Gustavo Suárez.

Tras el encuentro, se informó que las medidas acordadas fueron las siguientes:

La circulación vehicular y peatonal será de lunes a sábado de 7 a 20. De 20 a 7 no se podrá circular, excepto reserva en espacio gastronómico habilitado, la que deberá ser acreditada mediante ticket.

Sigue vigente la modalidad de terminación par/impar del DNI para las salidas de abastecimiento de bienes y servicios, para el disfrute de actividades recreativas y la práctica de actividades deportivas.

Se fija la franja horaria de 8 a 20 de lunes a sábado para el ejercicio de todas las actividades comerciales y de servicios, las actividades recreativas y deportivas habilitadas. En todos los casos, de acuerdo con los protocolos ya aprobados.

En el caso del área metropolitana –Neuquén capital, Plottier y Centenario-, los bares y restaurantes atenderán de lunes a sábados hasta las 23.30 en las modalidades take away, delivery y atención al público de salón.

Los domingos seguirán sin circulación vehicular. Sólo se permitirá la circulación peatonal o en medios no motorizados y no podrá haber actividad comercial alguna.

Las reuniones sociales siguen prohibidas. Las personas no podrán permanecer físicamente o aparcar en espacios públicos, plazas, paseos, que solo estarán habilitados como senderos para caminatas y de tránsito.

Sin embargo, tras el encuentro trascendió que el consenso fue limado por los planteos que hicieron algunos jefes comunales, ante la presión de los comerciantes y empresarios, por las limitaciones para poder trabajar. Una de las que enfrentó al mandatario neuquino fue la intendenta de Plottier, Gloria Ruíz, quien tras un duro cruce, habría expresado su apoyo a las medidas en general, aunque sin descartar algún tipo de reformulación según las demandas de su localidad.

En simultáneo, desde el Cluster de Pymes Neuquinas, su referente, Rubén Fernández Seppi, tuvo duros conceptos sobre las nuevas medidas. En declaraciones a 24/7 Noticias, consideró que los anuncios “rozan lo macabro, porque tanto el gobernador como su entorno han reconocido que en las empresas y los comercios es donde menos se da el contagio y esto no es casualidad”. “Todos los empresarios y comerciantes hemos adoptado medidas de seguridad y protocolo, hemos sido muy celosos para que esto se cumpla. Entonces, si comerciantes y empresarios hemos hecho esta inversión, por qué el gobierno insiste en seguir castigando esto, cuando en realidad pareciera que ya fuera caprichosa la posición porque no tiene absolutamente nada que ver con detener el virus estar una hora más y mucho menos movilizarse en vehículos después de las 8 de la noche”, agregó.

En Noticiero Central Segunda Edición, Fernández Seppi opinó: “La verdad que ya no sabemos bien en qué cabeza entra esto. Ayer hablábamos con gente de San Martín de los Andes, la perla del turismo. El 50% de los negocios está vinculado al turismo; están cerrados y no van a volver a abrir. Es decir, es muy dramático hablar con la gente que ha perdido años de sacrificio y trabajo. No entendemos cuál es la posición del gobierno y de algunos intendentes que no hacen una apertura más amplia como han hecho en otros países del mundo”. “El domingo vamos a volver a poner de pie la rebeldía neuquina y vamos a salir a la calle con una gran caravana, a las 5 de la tarde nos vamos a congregar en el monumento a San Martín”, anunció.

