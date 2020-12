Hospitalarios de Río Negro conformaron ASSPUR

Se conformó el nuevo sindicato que nuclea a los trabajadores autoconvocados de la Salud de Río Negro. Delegados de toda la provincia se reunieron en Roca para avanzar en la fundación de ASSPUR, la Asociación Sindical de Salud pública de Río Negro

Patricia Baeza es una de las trabajadoras autoconvocadas del hospital Francisco López Lima expresó esta mañana que “hace tiempo veníamos trabajando esta posibilidad de crear el sindicato. La formación de un gremio requiere de mucho trabajo. La presidenta de Fesprosa propuso venir para genera la conformación del sindicato. Éramos mas de 60 personas y 15 hospitales representados”

“Estamos trabajando en reunir los avales para poder hacer la inscripción gremial, ya tenemos 2000. Ya hicimos las comisiones de trabajo y ayer analizamos el estatuto”, señaló Baeza

“Estamos en el medio de un conflicto salarial que se está haciendo muy largo. Y en el medio surge esta necesidad de generar un sindicato específico, pero pasa en otras provincias. Lo que hay es una crisis de la representación de los gremios tradicionales. Fesprosa es una federación que nuclea a los sindicatos. De ahí la posibilidad de conformar un sindicato en Río Negro”, explicó

“ATE y UPCN son parte del gobierno. Aceptan lo que el gobierno ofrece. No ocupan un lugar de defensa del trabajador. Ellos firman. En silencio y sin consultar a las bases”, consideró

Sigue el reclamo salarial

“El conflicto es tan grande que el gobierno tuvo que conformar una mesa de Salud. Pero ahí no se discute el tema salarial. Ahí se trabajará convenio colectivo y cuestiones que son específicas de los trabajadores de las leyes 1904 y 1844. Es en la mesa de la función pública donde si se discute salarios y nos dicen que ahí no podemos estar”, explicó Baeza

“De todas maneras, es una decisión política. Porque la mesa de la función pública no es una paritaria. Es un invento rionegrino. Bueno, queremos estar en la mesa de la función pública para discutir salarios. El conflicto no se resolvió. El gobierno nos dijo que no al pedido de reclamo salarial. Este gobierno fijó la peor pauta salarial para el sector salud en contexto de pandemia y en consecuencia analizamos más medidas”, concluyó.