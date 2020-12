Vecinos denunciaron irregularidades y derrumbes previos

Se generó una polémica en torno al derrumbe ocurrido este miércoles, en el que resultaron heridos tres obreros mientras realizaban el llenado de una losa, en un edificio en construcción que pertenece al gremio UPCN. Los vecinos aseguran que los derrumbes son constantes y que padecen rajaduras en las paredes y ventanas.

“Empezamos a notar algunas deficiencias que afectaban nuestra casa” contó a CN 24/7 Daniel Tur, dueño de un estudio jurídico y vecino del lugar. En su relató destacó el hundimiento de su oficina y grietas en las paredes y hasta se derrumbó el paredón de un patio. Si bien mantienen contacto con el director de la obra, a quien le hacen saber lo que están viviendo como consecuencia de la construcción, no hay respuestas.

Dice que tampoco en el municipio los escuchan, y ante las denuncias presentadas, el Ejecutivo "prefiere" confiar en los profesionales responsables de la obra y “siguen adelante”. “Hemos tenido varios derrumbes, pero no con heridos de parte de ellos” dijo Tur, “pero como no pasa nada grave como hoy, no te dan mucha bolilla” y son los vecinos, ante la insistencia en sus reclamos los “pesados”. “Siempre relativizaban las denuncias y las quejas”, pero estas situaciones afirma ocurrían con frecuencia, “se limpiaba, y seguían trabajando”.

Desde el municipio, el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana Francisco Baggio, confirmó que la obra está autorizada y tiene los permisos de construcción al día, pero hasta tanto se determinen las causas del derrumbe permanecerá clausurada, algo que traerá tal vez un poco de alivio a los vecinos que “han estado molestando” durante toda la obra, según refiriera el delegado gremial de UPCN Edgardo Oñate.