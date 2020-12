Casos de gastroenteritis por Coronavirus en niños de Neuquén

En los últimos días hubo muchos casos de gastroenteritis en niños y niñas de Neuquén, de bebes de meses hasta los 5 años. En algunos casos, los pequeños fueron internados algunas horas en observación y vía suero se los hidrataba. No en todos, pero si algunos, el cuadro fue provocado por el Coronavirus.

"No hay que olvidarse que el virus que más circula en la actualidad es el coronavirus, tanto para grandes como para chicos, lo que si hay que aclarar que no todas las gastroenteritis en los pequeños son provocados por Covid, hay muchas que son por el rotavirus. Sin embargo, en los casos de los niños con diarrea y fiebre, son síntomas capitales de este virus", sostuvo el pediatra Ernesto Maletti, en diálogo con la redacción de mejorinformado.com

Noticias Relacionadas Por contaminación se desató un brote de gastroenteritis

Asimismo, agregó que: "Vemos muchos chicos con estos síntomas y que en general son leves, son muy pocos los que hacen cuadros graves de coronavirus, de inflamación de múltiples tejidos, sistemas y órganos que son bastantes serios, por suerte es un porcentaje muy bajo".

Cabe destacar que la gastroenteritis está causada normalmente por una infección vírica, bacteriana o parasitaria. La infección produce una combinación de vómitos, diarrea, cólicos, fiebre e inapetencia, que deriva en deshidratación. Los síntomas del niño y los antecedentes de exposición ayudan al médico a confirmar el diagnóstico.

Por otra parte, hizo referencia a que "la mayor cantidad que vemos requieren del cuidado habitual de dicha enfermedad, como mantener una buena hidratación, manejar una dieta fraccionada en pequeños volúmenes, asegurando un buen aporte de líquido, es la clave para que no se deshidrate y no dar antibióticos que no están indicados".

Por último aconsejo a los padres que "la consulta al médico se impone cuando la gastroenteritis se acompaña de fiebre y de vómitos. Mantener la higiene de las manos y de la casa, continuar con el distanciamiento corporal más que social y seguir usando barbijo. Y lo último y más importante, si se trata de un lactante que la madre lo siga amamantando, la leche es la protectora del Covid".