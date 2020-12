"Mis papás están peleando con un arma", clamó la niña

El desesperado pedido de auxilio de una menor de edad alertó a los efectivos policiales en el Barrio Toma de 7 de mayo en la madrugada de este sábado. Pelea familiar, y un arma calibre 9mm sobre la mesa. El padre fue demorado y se le inició una causa judicial por no poder justificar la tenencia del arma.

Una llamada anónima alertó al personal policial por un presunto desorden familiar en el interior de una vivienda. Pasadas las 3:40, se hizo presente un patrullero con efectivos de la Comisaría N°16 en el lugar y divisaron a una niña, quien les pidió "desesperada que ingresen a su casa, ya que sus papas estaban discutiendo. Inmediatamente, los efectivos entrevistaron a ambas personas que se encontraban muy ofuscadas, logrando que ambas depongan su actitud agresiva", según informó el Coordinador de la zona Oeste, el Comisario Inspector, Juan Carlos Ibarra, a la redacción de mejorinformado.com.

Al entrevistar a la mujer, la misma le entregó a los efectivos dos armar: una de 9mm y otra pistola de gas comprimido: "Cabe destacar que la primera mencionada no puede tenerla cualquiera se necesita el permiso especial tal como lo dice la Ley Nacional de armas 20429 o la 189 Bis del Código Penal", sostuvo el coordinador. Cosa que en este caso no sucedía, el hombre no tenía ningún papel que corrobore su tenencia; por eso mismo fue demorado y trasladado a la Comisaría N°18, quienes se hicieron cargo del procedimiento y apertura del caso judicial.

Con respecto a la violencia denunciada por la hija al personal policial, se aguarda que la madre realice la denuncia pertinente y en caso contrario la justicia no puede actuar. El padre quedó libre en la tarde de este sábado y por lo que pudo corroborar este medio, ya regresó a su casa.