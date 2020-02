¿Cómo estará el tiempo en la semana?

Un lunes feriado bien feriado para quedarse encerrado y relajar por completo si es que te quedaste en la región y no viajaste a la cordillera. Inició con una mañana fresca y algunos vientos que se volverán más intensos por la tarde. Una máxima de 26 ºC y una mínima de 12 ºC en una jornada de mucho sol despejada. Las ráfagas pueden llegar a 57 Km/h durante la noche.



El martes estará parcialmente nublado con máximas de 27º C y mínimas de 11º C. El viento por suerte calmará. El resto de los días en la semana en la región estarán protagonizados por el sol y la temperatura irá escalando con el pasar de los días.



A partir del miércoles hasta el domingo, la temperatura superará los 30º C con una máxima de 38º C para el último día de la semana. Todo el fin de semana tendrá un clima ideal para disfrutar de las últimas escapadas a los lagos y ríos de la región.

Habrá aire mas fresco en el norte de la patagonia con períodos de viento este lunes. En la cordillera estará inestable con algunas lluvias en los lagos. En la costa habrá descenso de la temperatura con vientos del sudoeste.