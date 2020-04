Garbarino no podrá pagar los sueldos a sus empleados

A catorce días de que se decretó la cuarentena obligatoria en todo el territorio argentino, las consecuencias económicas que esta situación conlleva, ya va mostrando cicatrices en algunos sectores de la región. Garbarino ya les comunicó a sus empleados que no podrá pagar los sueldos, y la cadena deportiva Dexter suspendió al personal “ante la falta de recaudación por caída de las ventas”.

El Sindicato de Empleados de Comercio activó la alerta ante suspensiones y no pago de salarios. “Dijeron que este mes no podían afrontar el pago de sueldos porque no hay ventas, estos comercios han tenido que recurrir a banca privada”, sostuvo en diálogo en el programa de Afilados por AM550 el Secretario gremial, Ramón Fernández.

Asimismo, sostuvo que “los trabajadores venían cobrando su salario en cuotas, pagaron solo el 30% y el otro 70% no lo iban a poder pagar”. Con respecto a la situación de otro local que tiene varias sedes distribuidas en la capital, afirmó que “a nivel nacional, Dexter pretende suspender a 1700 trabajadores en abril”.

Cabe recordar que este miércoles el presidente Alberto Fernández firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prohíbe los despidos "sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor" por 60 días. La medida, además, anticipa que no se reconocerá el fin de las relaciones laborales existentes.