ATE reclama el aumento por IPC y dos items acordados

En el programa "La Primera Mañana" transmitido por AM550 en la mañana de hoy, el periodista Alejandro López entrevistó al presidente de la Junta Interna del Hospital Castro Rendón, Juan Millapán. El gremialista informó que desde ayer, los trabajadores de Salud se encuentran en estado de alerta y movilización en reclamo a la recomposición salarial por IPC y al pago de dos items contemplados en el convenio colectivo de trabajo y en el presupuesto provincial vigente. Aún estos conceptos no fueron liquidados. Además la Ministra de Seguridad y Trabajo Vanina Merlo, dijo en declaraciones públicas que no hay "plata"; esto fue tomado por los trabajadores, como un mensaje directo en respuesta a estos reclamos.

Millapán recordó que los items en cuestión, que fueron acordados en el convenio celebraro en 2018 se detalla que los trabajadores de Salud Pública, perciban cada dos años dos montos extraordinarios. Uno es en concepto de "Promoción Horizontal" que equivale a un aporte del 4% del salario y el otro es el correspondiente a la ropa de trabajo. Ninguno de los dos fue abonado todavía.

La dirigencia de ATE ya realizó el reclamo formal al Gobierno el lunes pasado, pero las declaraciones oficiales respecto a las cuentas de la provincia en el día de ayer, fueron tomadas como la confirmación de que el Estado iba a incumplir el compromiso. Millapán pidió al Gobernador Omar Gutiérrez que no se olvide de los "héroes" que en su discurso político menciona a la hora de hablar de los trabajadores de Salud. "El Gobierno debe recapacitar y debe entender que no somos oportunistas. Lo que estamos reclamando hoy, es algo que está contemplado en la Ley y en el presupuesto", dijo Millapán y advirtió "No estamos hablando de entrar en paro en esta situación, pero veremos la manera de que el Gobierno nos escuche".