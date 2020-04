“La última vez que trabajé fue el 8 de marzo, estamos mal”

La otra cara de la pandemia generada por el COVID-19 es la crisis financiera. Al igual que la situación sanitaria, no se sabe aún cuál es su horizonte y tampoco los plazos, pero las consecuencias ya se hacen sentir y se avizora un panorama muy negro.

Ortuño López tiene un emprendimiento agroturístico, en Centenario, donde además del salón de eventos, tiene un restaurante –“La Casa del flaco”, pero además en el lugar cría porcinos. Es uno de los cientos de socios que tiene la Federación de Entidades Empresarias de Neuquén y su situación es similar a la de otros pares, sin distinción de rubros.

“La última vez que trabajé fue para el día de la Mujer, el 8 de marzo”, contó en Noticiero Central, de 24/7Noticias. “Estamos muy mal, y lo peor de todo es que no tenemos respuestas”, dice.

“Los que tenemos más de 65 años, que siempre decimos respecto a la política o la vida, esta película ya la vivimos; esto no se vivió nunca. Estamos muy comprometidos y esto es una cadena”, cuenta. “Las alternativas que tenemos son los bancos, y no tenemos respuestas. Yo creo que no nos están dando plata porque a un banco no le conviene una tasa del 24%. El presidente fue muy claro: no rechazar cheques, cubrir el descubierto aunque te pases, darle crédito a las pymes, es decir, yo no se con quién más hablar.

