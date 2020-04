El comité de emergencia tomó medidas extremas en Loncopué

El intendente Walter Fonseca anunció medidas extremas una vez terminada la reunión que mantuvo el comité de emergencia esta mañana hasta pasado el mediodía.

Entre los anuncios realizados, el jefe comunal indicó "vamos a hacer un cierre total de la localidad. Hoy hasta las 19 podrán hacer sus compras según número de DNI pares, y mañana hasta las 15, los impares. Posteriormente los comercios se cerrarán hasta el martes 14, a las 10 de la mañana, con posibilidad de extender la medida. "Esto será controlado, y a quien no cumpla se les labrará acta, y si es necesario, será detenido ", señaló.

Fonseca informó también a su comunidad que "los menores no podrán estar en los vehículos,y los mayores de 60 no podrán circular por la localidad".

El jefe comunal confirmó que Gendarmería va a estar en los retenes de ingreso a Loncopué, y en las calles controlará policía con refuerzo de Las Lajas y Caviahue.

Fonseca reconoció que "no hicimos las cosas bien, me hago cargo, y la expectativa es que no se siga expandiendo " el virus. Lamentamos mucho esta situación porque perdimos seres queridos. Lamento estas medidas por la gente que cumplió, pero hay que mirar para adelante".

La reunión del comité contó con la presencia de la Fiscal Sandra González Taboada y el secretario de Asuntos Municipales, Osvaldo Llancafilo entre otros. El gobernador Omar Gutiérrez y autoridades de salud siguieron el encuentro por videoconferencia.