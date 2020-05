Cómo será la salida recreativa en algunos municipios

Intendentes de varias localidades de Neuquén se preparan para dar cumplimiento al decreto del gobernador Omar Gutiérrez que habilitó tres salidas recreativas semanales, como forma de ir flexibilizando la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Algunos jefes comunales tomarán los tres días. Otros, más cautelosos, tomarán sólo dos días, porque en sus municipios la salida recreativa del domingo pasado “no fue entendida por la gente”, que directamente salió a hacer deportes.

En Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias, los intendentes de Plottier, Zapala, Centenario y Cutral Co informaron cómo serán diagramadas las salidas recreativas.

En Zapala, Carlos Koopman adelantó las salidas recreativas serán los días martes, jueves y sábados hasta las siete de la tarde. “Obviamente que deberán dar cumplimiento al protocolo sanitario, de llevar barbijo o tapaboca y mantener la distancia” señaló el jefe comunal zapalino. Y fundamentamete no alejarse a más de 500 metros del domicilio.

Koopman ya tuvo su debut el pasado domingo con la salida recreativa. “Fue muy ordenada; la gente acató bien las disposiciones”, expresó.

La intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, reveló que no fue buena la evaluación que hizo de la salida recreativa del domingo pasado. “Fue mucha la cantidad de gente que salió a hacer deportes en la barda, en grupo, que es lo que no está permitido”, señaló. Por esa experiencia, es que en Plottier sólo se habilitarán las salidas recreativas los martes y jueves, entre las 9 y las 13 y de 14 a 18. Cada persona podrá salir de su casa por una hora, también en un radio de 500 metros, y “sólo para hacer una caminata o un paseo en bicicleta. Y que tengan en cuenta que un paseo en bicicleta no es salir a entrenar. Estamos muy preocupados por lo que ocurre en Buenos Aires y en Córdoba”, dijo finalmente.

En Cutral Co, el jefe comunal José Rioseco informó que las salidas recreativas dispuestas se cumplen los días miércoles y domingos. Pero, en paralelo, también se autorizó la apertura de locales comerciales. “En principio, iríamos otra semana más como hasta ahora, y cuando este diagrama se afiance podríamos sumar otro día. Todo depende del comportamiento de los vecinos”, explicó.

“No queremos que haya un estallido (de muchas personas en la calle) y después tener que volver atrás”, agregó para finalizar.

También dio a conocer su diagrama de salidas el intendente de Centenario, Javier Bertoldi, quien señaló que en su localidad se autorizarán tres salidas semanales: lunes, miércoles y viernes, ó martes, jueves y sábados. Informó que con su gabinete había delineado un protocolo, pero que ahora “lo haremos como corresponde y lo presentaremos al Ejecutivo provincial. Una vez que nos aprueben el protocolo evaluaremos las condiciones de las salidas”, afirmó.