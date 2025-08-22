El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires había tomado la decisión de no permitir el ingreso del público local al próximo partido de Independiente ante Platense por la 6ª fecha del Clausura y en el final de una jornada con muchas negociaciones, la AFA decidió postergar el compromiso del domingo y reprogramarlo para más adelante.

Expuestos por los hechos que se vivieron el miércoles ante la Universidad de Chile por los octavos de final en la Copa Sudamericana, los dirigentes del Rojo buscaron tiempo para evitar la situación de tener que decirle a su propio socio que no podría asistir al compromiso por una impericia evidente de los órganos de seguridad y de la empresa privada que custodia al club.

La opción de la mudanza provisoria a un escenario cercano para no tener que impedir a los abonados el ingreso quedó rápidamente descartada. Lanús también es local por la 6ª fecha y en Banfield se hacía imposible.

Así, la AFA terminó dando un guiño a la dirigencia de Independiente que se encuentra con sus máximas autoridades de la Comisión Directiva en Paraguay, haciendo gestiones y presentando descargos ante la Conmebol que todavía no se ha expedido en relación a los castigos deportivos y económicos que caerán sobre el club argentino.

A la espera

La Comisión Directiva de Independiente ganó tiempo con esta decisión de la AFA. Tendrá ahora dos semanas para buscar una solución a la imposibilidad de abrir las puertas del estadio para jugar oficialmente.

Sin embargo, lo que más preocupa en buena parte de Avellaneda es saber cuál será el castigo deportivo final con el estamento sudamericano.

La chance de una inhabilitación para participar de competencias internacionales generaría un crisis económico dantesca, teniendo en cuenta la conformación de un plantel que todavía está tiempo de desmembrarse por la apertura de los mercados de transferencias en el exterior.