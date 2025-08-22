La Argentina de Lionel Messi cumplirá una inusual gira internacional por África y la India en la fecha FIFA del mes de noviembre contra rivales a confirmar.

AFA venía trabajando hace tiempo en esta posibilidad que finalmente se concretó, luego del suceso que fue el apoyo de los hinchas que el capitán argentino tiene en esos países.

La primera parada tendrá como sede a la ciudad de Luanda, capital de Angola, el 10 de noviembre y el 18 del mismo mes se trasladará a Kerala, en la India, para sumar minutos de preparación de cara a la Copa del Mundo que se realizará el año próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

Ambos serán lo últimos partidos previstos para el presente año. En octubre, Argentina volverá a Estados Unidos para extender su presencia en dos ciudades distintas.

El combinado albiceleste no concreta un partido internacional en África desde el 2019, cuando se enfrentó a Marruecos el 26 de marzo de ese año. En India, por su parte, estuvo por última vez en el 2011, con Alejandro Sabella como entrenador, y su rival fue Venezuela.

Messi ya estuvo en India con Argentina en la gira del 2011.

En el país

Mientras tanto, lo inmediato para el combinado nacional que dirige Lionel Sclaloni será la doble fecha eliminatoria de septiembre, en lo que podría significar el último partido por los puntos de Messi en el país. Por estos días, el capitán albiceleste transita los últimos tiempos de una recuperación muscular que sufrió jugando para el Inter Miami.

Argentina, ya clasificado a la Copa del Mundo, recibirá a Venezuela en el Monumental el jueves 4 de septiembre y visitará a Ecuador el día 9 del mismo mes.