Juegos Panamericanos Junior: El neuquino Inostroza fue cuarto en voley playa

La dupla masculina argentina formada por el neuquino Fausto Inostroza y el misionero Marcos González se ubicó en el cuarto puesto al caer ante Venezuela en el partido por la medalla de bronce, mientras que la femenina le ganó a Chile y cerró en el noveno lugar su participación en los torneos de vóley playa de los II Juegos Panamericanos Juniors Asunción 2025, que tuvo como escenario al estadio Pynandi, ubicado en el predio del Comité Olímpico Paraguayo.

El oriundo de Cutral Co y el litoraleño, cayeron ante los venezolanos Juliangel Vargas-Esyenser Delgado por 13-21, 21-16 y 15-10 en el partido por el tercer puesto.

Para llegar a esta instancia, habían comenzado su camino con derrota ante los estadounidenses Gage Basey-Thomas Hurst por 21-16 y 21-12, luego se recuperaron ante los ecuatorianos Isaac Jiménez-José Bowen por 21-9 y 21-16. Y en la definición de grupo, le ganaron a los cubanos Damián Gómez-Eblis Verane por 21-14 y 21-15.

En las semifinales cayeron ante los brasileros Jonathan de Menezes e Isac de Farías y hoy no pudieron con los venezolanos. Igual fue una enorme presentación de la dupla albiceleste.

En el cuadro femenino, Najul-Abdala le ganaron a las chilenas Viviana Urretaviscaya-Alejandra Dubost por 22-20 y 21-19 para quedarse con el noveno puesto.