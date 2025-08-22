Fue "perejil" en un caso que conmocionó al país y ahora está detenido por asesinato

Gastón Zárate, conocido mediáticamente como “el perejil” del caso Dalmasso, fue detenido en Río Cuarto, Córdoba, acusado de matar a un hombre a golpes con un fierro durante una discusión en un partido de fútbol. La víctima fue identificada como Rubén Acuña Ustarroz, de 37 años.

El hecho ocurrió mientras Zárate jugaba junto a sus dos hijos adolescentes en un complejo deportivo. Según la investigación, una discusión derivó en agresiones físicas que terminaron con el fallecimiento de Acuña Ustarroz en el acto.

La causa judicial y la situación procesal

Zárate, de 46 años, compareció ante el fiscal Javier Di Santo, el mismo que estuvo a cargo de la causa por el femicidio de Nora Dalmasso en 2006. Se abstuvo de declarar y designó como abogado defensor a José Melano, quien reemplazó a la letrada oficial Ivana Niessuta.

Además, uno de sus hijos, de 17 años, fue detenido por presunta participación en la pelea. Ambos permanecieron en el lugar hasta la llegada de la Policía.

Antecedentes: el “perejil” del caso Dalmasso

Zárate fue detenido en 2007 en el marco de la investigación por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en el country Villa Golf de Río Cuarto. En aquel entonces, los vecinos organizaron una marcha conocida como “perejilazo” para reclamar su liberación. Finalmente, fue sobreseído y declaró: “Soy inocente porque no la maté y no la violé”.

El caso Dalmasso prescribió años después y quedó impune, aunque su resonancia mediática convirtió a Zárate en una figura conocida en la ciudad.