Anticipan ráfagas y nevadas en Neuquén: el detalle del pronóstico en tu región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del tiempo para el sábado 23 de agosto en la provincia de Neuquén. Se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 78 kilómetros por hora y condiciones inestables en la cordillera, mientras que en el centro y norte de la provincia predominará la nubosidad parcial.

Neuquén Capital: viento moderado y leve descenso matinal

En la capital provincial se espera una jornada con cielo algo nublado en la madrugada y la mañana, con temperaturas que descenderán a 2 grados durante las primeras horas. Por la tarde, el termómetro alcanzará los 14 grados y se mantendrá parcialmente nublado, con vientos del sudoeste entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h. Durante la noche, la temperatura rondará los 9 grados.

Zapala: viento intenso y cielo mayormente nublado

En Zapala, el sábado comenzará con temperaturas cercanas a 0 grados y ráfagas de hasta 69 km/h desde la madrugada. Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado y la máxima será de 10 grados, mientras que durante la noche se mantendrán los vientos fuertes del oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h.

San Martín de los Andes: nevadas y lluvias durante toda la jornada

La zona cordillerana presentará condiciones invernales más marcadas. En San Martín de los Andes se prevén nevadas desde la madrugada, con temperaturas mínimas de -1 grado, y hacia la tarde se sumarán lluvias que persistirán hasta la noche. El viento del oeste soplará con intensidades de hasta 50 km/h y ráfagas que superarán los 78 km/h.

Chos Malal: jornada fría con nubosidad variable

En el norte neuquino, Chos Malal tendrá un día con cielo parcialmente nublado y temperaturas mínimas de -1 grado en la madrugada. Durante la tarde se espera una máxima de 6 grados, con vientos del oeste de hasta 41 km/h y ráfagas de 59 km/h.