La zapalina Baigorria fue sexta en lanzamiento de martillo

En el marco de la tercera y última jornada de atletismo en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se llevó a cabo hoy viernes en la pista atlética del predio del Comité Olímpico Paraguayo, en lanzamiento de martillo femenino, la neuquina Giuliana Baigorria finalizó en el sexto lugar en la final.

La nativa de Zapala realizó una marca de con 59 metros con 95 centímetros, la también argentina Carmela Cocco finalizó octava, con 57 metros 34 centímetros. La prueba fue ganada por la puertorriqueña Yarielis Torres (medalla de oro con 66 metros 2 centímetros), seguida de la ecuatoriana Nereida Santacruz (plata, 62 metros 88 centímetros) y la mexicana Paola Bueno, fue tercera con 61 metros 84 centímetros.

La representante provincial estuvo a 6 metros 7 centímetros de la ganadora de la competencia y a 1 metro 89 centímetros de acceder al podio. En una actuación para la campeona sudamericana, que no fue la esperada.

La mejor noticia para los argentinos fue, que Agustín Carril ganó la medalla de bronce en salto con garrocha. El marplatense saltó con éxito los 5 metros en el segundo intento y eso le sirvió para subir al podio, ya que falló en los tres intentos de 5 metros con 10 centímetros. Le hicieron compañía el venezolano Ricardo Montes (oro, 5 metros 45 centímetros) y el brasilero Andreas Kreiss (plata, 5 metros 10 centímetros).

En tanto, Joaquina Durá también ocupó el sexto puesto, pero en los 3000 metros con obstáculos femenino, con un tiempo de 11 minutos 7 segundos 66 centésimas y Shalom Lescano llegó novena, con 12 minutos 8 segundos 92 centésimas. La peruana Verónica Huacasi consiguió la medalla de oro, la colombiana Laura Camargo se llevó la de plata y la mexicana Sofía Peña se quedó con el bronce.

Por su parte, en los 3000 metros con obstáculos masculino, Salvador Lucero concluyó en el sexto puesto, y Leonardo Guerrero se ubicó séptimo. La medalla de oro fue para el cubano Oleisy Ferrer, la de plata para el brasileño Mateus De Alencar y la de bronce para el mexicano Roberto Márquez.

Nazareno Melgarejo se ubicó séptimo en salto triple masculino, con 15.60 metros. La prueba la ganó el canadiense Praise Aniamaka (oro), con 16.94 metros. La medalla de plata quedó en poder del brasilero Felipe Da Silva (16.74) y la de bronce fue para el jamaiquino Chávez Penn (16.44).

Por último, Tomás Pacheco finalizó en la décima posición, con una marca de 50.57 metros en la prueba de lanzamiento de disco masculino. Los jamaiquinos Racquil Broaderick (oro, 61.79) y Christopher Young (plata, 59.34), y el brasileño Mateus Torres (bronce, 58.73) compartieron el podio.