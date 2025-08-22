La ATP bloquea más de 160.000 comentarios abusivos en un año gracias a la IA

La ATP celebró el primer año de funcionamiento de su programa Safe Sport, una iniciativa destinada a frenar el acoso digital contra los jugadores. Desde julio de 2024, la herramienta analizó más de 3.100.000 de mensajes en redes sociales y bloqueó 162.000 comentarios abusivos dirigidos a 245 atletas. La tecnología, impulsada por inteligencia artificial, busca crear un entorno digital más seguro y saludable para los deportistas.

Según la organización, gran parte de los mensajes ofensivos provienen de apostadores molestos por los resultados de los partidos. Casos como el de Elina Svitolina, quien recibió amenazas de muerte tras una derrota ante Naomi Osaka, reflejan la magnitud del problema.

“El Deporte Seguro crea un entorno libre de odio, donde mi presencia en redes sociales se define por quién soy, no por mi rendimiento en la cancha”, afirmó el serbio Dusan Lajovic, integrante del Consejo Asesor de Jugadores de la ATP.

Elina Svitolina, una de las que recibió más amenazas en redes sociales

Además del filtrado de comentarios, el programa amplió su alcance para cubrir amenazas por correo electrónico, fraudes de identidad, deepfakes y estafas digitales. Actualmente protege a los 250 mejores jugadores de singles y a los 50 mejores doblistas. En un año, la ATP identificó más de 3.300 mensajes con posibles implicaciones legales, localizó a 68 responsables y remitió 28 casos a las autoridades, reforzando así su compromiso con el bienestar de los tenistas.