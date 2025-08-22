¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 22 de Agosto, Neuquén, Argentina
CURIOSIDADES

La ATP bloquea más de 160.000 comentarios abusivos en un año gracias a la IA

El programa ATP Deporte Seguro, lanzado en 2024, utilizó inteligencia artificial para ocultar mensajes ofensivos y proteger a los tenistas profesionales en redes sociales

Por Hugo Alejandro Amaolo
Viernes, 22 de agosto de 2025 a las 21:01
Emma Raducanu y Carlos Alcaraz un dupla también atacada en las redes sociales

La ATP celebró el primer año de funcionamiento de su programa Safe Sport, una iniciativa destinada a frenar el acoso digital contra los jugadores. Desde julio de 2024, la herramienta analizó más de 3.100.000 de mensajes en redes sociales y bloqueó 162.000 comentarios abusivos dirigidos a 245 atletas. La tecnología, impulsada por inteligencia artificial, busca crear un entorno digital más seguro y saludable para los deportistas.

Según la organización, gran parte de los mensajes ofensivos provienen de apostadores molestos por los resultados de los partidos. Casos como el de Elina Svitolina, quien recibió amenazas de muerte tras una derrota ante Naomi Osaka, reflejan la magnitud del problema.

“El Deporte Seguro crea un entorno libre de odio, donde mi presencia en redes sociales se define por quién soy, no por mi rendimiento en la cancha”, afirmó el serbio Dusan Lajovic, integrante del Consejo Asesor de Jugadores de la ATP.

Elina Svitolina, una de las que recibió más amenazas en redes sociales

Además del filtrado de comentarios, el programa amplió su alcance para cubrir amenazas por correo electrónicofraudes de identidad, deepfakes y estafas digitales. Actualmente protege a los 250 mejores jugadores de singles y a los 50 mejores doblistas. En un año, la ATP identificó más de 3.300 mensajes con posibles implicaciones legales, localizó a 68 responsables y remitió 28 casos a las autoridades, reforzando así su compromiso con el bienestar de los tenistas.

 

