A menos de 300 días para el Mundial 2026, piden la exclusión de una selección europea

Con el final de la Nations League y la consagración de Portugal, ahora todo lo que resta en el fútbol internacional dentro del ámbito europeo es la clasificación a la próxima Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Las Eliminatorias UEFA definirán a los representantes del viejo continente en el Mundial 2026, aunque ya hay países como Rusia que fueron vetados en su participación y ahora piden que se sume uno más a la lista..

Los conflictos bélicos y la invasión rusa en Ucrania fueron los motivos por los que FIFA y UEFA, entre otros organismos, vetaron a Rusia de tener participación en torneos internacionales, y la Asociación Italiana de Entrenadores de Fútbol (AIAC Nazionale) envió una carta abierta a la Federación solicitando que se eleve un pedido de suspensión de Israel de torneos UEFA y FIFA, por la guerra en Gaza.

La carta, titulada “Israel debe detenerse. El fútbol también debe movilizarse“, insta al Presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gravina, y al resto de las federaciones que se muevan en apoyo del pueblo palestino, y pidiendo que el ente eleve una denuncia a UEFA y FIFA.

Israel es aliado de Estados Unidos, que es uno de los países organizadores del próximo Mundial 2026, por lo que será complicado que este pedido de la AIAC pueda llegar a las altas esferas que manejan el fútbol internacional.

Italia comparte el Grupo I de las Eliminatorias UEFA con la Selección de Israel, que actualmente está por encima de la Squadra Azzurra con 6 puntos en tres partidos, contra los 3 que acumuló Italia en sus dos presentaciones. El líder del grupo es Noruega, que ya disputó cuatro encuentros y los ganó todos, para sumar 12 puntos.

Está pactado que Italia visite a Israel en la próxima doble fecha de Eliminatorias UEFA, en un partido que se jugaría el 8 de septiembre y podría ser crucial para las opciones de ambos seleccionados de clasificar al Mundial 2026. O al menos de entrar al repechaje, puesto que parece difícil que alguien pueda alcanzar a Noruega, quien hoy se está adueñando del boleto directo.

Al igual que lo que sucede con Rusia, la AIAC cree que el gran número de muertes de civiles palestinos, incluyendo a deportistas, es una razón más para buscar acciones a nivel internacional, incluso en el ámbito deportivo y afirma que, a pesar del ataque terrorista de Hamás en octubre del 2023, nada justifica lo que consideran como una “feroz represalia genocida” por parte de Israel, motivo principal por el cual se debe accionar contra el país, también en lo deportivo.

Hasta el momento, nada ha sido elevado ni a UEFA ni a FIFA, y será decisión de la Federación Italiana y de su presidente Gravina el tomar acciones al respecto y hacer una denuncia formal contra Israel.