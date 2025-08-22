Independiente Rivadavia de Mendoza empató en su visita a Tigre 1 a 1 por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional con el tanto del cipoleño Franco Amarfil a los 26 minutos del complemento para el visitante.

Polémico arbitraje de Luis Lobo Medina, una vez más, anulando un gol para la Lepra en el primer tiempo y otorgando al dueño de casa un penal en el minuto 52 del complemento por una supuesta infracción sobre James Saralegui que dejó más dudas que certezas.

Antes del escandaloso cierre, en una jugada de pelota parada a la salida de un tiro libre en el minuto 26 del complemento terminó con la acción goleadora del mediocampista que aún pertenece al club albinegro. Leonardo Costa ganó en lo alto y peinó para el ingreso del regional que con un remate de sobre pique terminó sacudiendo la red. Fue el primer gol del vecino de los 200 Viviendas cipoleñas que marca en la primera división, después de haber llegado proveniente desde Chicago, en la Primera Nacional pasada.

Su equipo ya había sufrido en el primer tiempo la anulación de otro tanto, a instancias del VAR por una mano en el área del mismo defensor Costa que atacaba en un tiro de esquina. El remate de Luciano Gómez no tuvo la mejor respuesta del arquero Felipe Zenobio que terminó enmendando su yerro por la decisión del juez, Luis Lobo Medina.

El partido se iba con la victoria visitante, después de los 7 minutos de adición que dio Lobo Medina, cuando Saralegui cayó dentro del área, la defensa mendocina despejó y el juez escuchó el llamado desde la cabina de las decisiones. Tras varios minutos y repeticiones en pantalla, el polémico Lobo Medina, conocido de sus partidos polémicos en el ascenso, señaló el punto penal.

A Braian Martínez poco le importó y lo cambió por gol, engañando al otro cipoleño que protagonizó el partido, Ezequiel Centurión en el arco del conjunto que dirige Alfredo Berti, quien siguió todo desde una cabina porque se encontraba suspendido.

Más allá del sinsabor, el equipo periodístico de Espn que transmitió el partido eligió como figura de la noche a Amarfil, aunque el gran protagonista, una vez más, fue Lobo Medina en otra noche polémica para el arbitraje nacional.

La previa

El equipo dirigido por Diego Dabove intentará mantener el nivel tras la victoria en Avellaneda ante el Racing Club, para acercarse a la pelea por la punta, contra un rival que viene de ser goleado ante Boca Juniors en Mendoza y al que enfrentará por cuartos de final de la Copa Argentina 2025.

El Matador viene de vencer, en un partido picante, a la Academia en el Cilindro con un gol de Braian Martínez de penal en el último minuto y otro de Ignacio Russo en el tiempo de descuento; resultado que lo depositó en la octava posición con siete unidades. De ganar se acercaría al líder Barracas Central y se afianzaría en la zona de playoffs.

Brian Martínez e Ignacio Russo vienen de marcar en ell triunfo ante Racing

Por su parte, la Lepra mendocina solo ganó uno de sus cinco duelos por el Clausura y viene de ser goleado como local por un Boca que llevaba una racha adversa de 12 partidos sin victorias. Donde volverán a ser titulares los cipoleños Ezequiel Centurión en la valla y Maximiliano Franco Amarfil en la mitad de la cancha.

Probables Formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Santiago González, Jabes Saralegui y Elías Cabrera; Sebastián Medina e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Independiente Rivadavia de Mendoza: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Sheyko Studer, Iván Villlalba y Luciano Gómez; Nicolás Retamar, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Thomas Ortega; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prietto. DT: Alfredo Berti.

Hora de Inicio: 20.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Nazareno Arasa

Estadio: José Dellagiovanna (Victoria)