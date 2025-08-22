¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 22 de Agosto
NEUQUÉN DEPORTES

Aluminé será sede del Campeonato Mundial de Rafting Senior 2025

La competencia se realizará en la localidad cordillerana neuquina en noviembre

Por Hugo Alejandro Amaolo
Viernes, 22 de agosto de 2025 a las 22:29
El Campeonato Mundial Senior de Rafting se llevará a cabo en Aluminé, del 3 al 9 de noviembre de este año

En las última horas se confirmó que la localidad neuquina de Aluminé será escenario del Campeonato Mundial Senior de Rafting del 3 al 9 de noviembre de este año.

Se estima la participación de entre 400 y 500 competidores de más de 40 países. En principio la competencia internacional se iba a llevar a cabo en el río Manso e iba a tener como organizadora a la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, pero aparentemente desde la organización la World Rafting Federation, determinaron el cambio de sede, de la prueba que se lleva a cabo cada dos años.

En el Mundial de Rafting podrán participar dos equipos por país, tanto masculino como femenino y mixto; y se espera la participación países de Latinoamérica miembros de la WRF como Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, México y Costa Rica, además de equipos de otros continentes como los miembros de la WRF europeos, asiáticos y sudafricanos.

