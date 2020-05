Weretilneck: "me da asco la situación"

Ayer pidió tiempo y no quiso hablar, hoy, Alberto Weretilneck se despachó en contra del uso de los recursos del Estado por parte del macrismo para investigar de manera ilegal a aliados y rivales a través de la Agencia Federal de Inteligencia.

El actual senador de Juntos Somos Río Negro (JSRN ) y ex gobernador rionegrino aparece en el listado de 80 nombres que fueron investigados sin orden judicial alguna por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. "Me da mucha bronca porque el Estado utilizó los fondos públicos para investigar a opositores", expresó y calificó esa acción como "un vicio para Cambiemos".

Noticias Relacionadas Weretilneck no opinó sobre las investigaciones de la AFI

El objetivo no eran los correos electrónicos sino las personas y los teléfonos. Me da mucha bronca. Algo de lo que yo hacía en ese tiempo les interesaba, es algo sistemático. Me da asco la situación

Para Weretilneck "el objetivo no eran los correos electrónicos sino las personas y los teléfonos. Me da mucha bronca. Algo de lo que yo hacía en ese tiempo les interesaba, es algo sistemático. Me da asco la situación".

Quiero que los responsables de esto paguen: políticos y quienes lo ejecutaron. En vez de investigar y espiar narcos, terrorismo u operaciones de países, escucharon a opositores, periodistas y hasta a sus propios aliados

Weretilneck ayer pidió tiempo para conocer las pruebas que habían y hoy hablo en Radio Nacional El Bolsón, Aseguró que "vamos a colaborar con la Justicia. En mis correos van a encontrar mensajes de cientos de rionegrinos con distintos pedidos y necesidades que resolvemos todos los días. Quiero que los responsables de esto paguen: políticos y quienes lo ejecutaron. En vez de investigar y espiar narcos, terrorismo u operaciones de países, escucharon a opositores, periodistas y hasta a sus propios aliados".

"No sabemos qué correos interceptaron. Estamos esperando que nos brinden esa información. Vamos a esperar que la justicia avance para poder sacar conclusiones" concluyó.