Varados en Buenos Aires arriba del colectivo desde el mediodía

Silvia fue de vacaciones a Buenos Aires por una semana, pero la sorprendió la cuarentena y hace 70 días que está allá. Se enteró que el gobierno de Arabela Carreras abrió un registro para volver y se anotó. Hoy a las 12 debía salir junto con otras 40 personas, pero el colectivo contratado por Río Negro al grupo Vía Bariloche no tiene las habilitaciones correspondientes y están varados en una terminal desierta.

Estamos con mucha bronca, llevo esperando tres meses para volver y ahora nos tienen arriba de un colectivo y nadie nos da explicaciones

"Estamos con mucha broca, llevo esperando tres meses para volver y ahora nos tienen arriba de un colectivo y nadie nos da explicaciones", comentó Silvia, una de las pasajeras del colectivo de la empresa Don Otto que espera que las autoridades de la CNRT le den la autorización correspondiente para salir de la terminal Dellepiane del Bajo Flores.

Según lo que contó esta roquense, arriba del colectivo no se respeta el distanciamiento social, ya que son 40 pasajeros los que están sentados en sus butacas desde hace varias horas, sin comer ni tomar nada. El viaje tenía previsto salir al mediodía y el punto final era El Bolsón, pasando por distintas localidades rionegrinas como Choele Choel, Roca, CIpolletti y Bariloche.

"Nosotros nos inscribimos en la página de Río Negro, es el gobierno de la provincia el que tiene que dar respuestas y solucionar este problema. El gobierno fue el nexo porque la empresa nos cobró el pasaje. En mi caso pague 4 mil pesos, pero hay otras personas que pagaron más de 5 mil", relató indignada Silvia a mejorinformado.com.

No es la primera vez que estos viajes de regreso con rionegrinos varados tiene problemas, una pasajera que volvía a Viedma relató que estuvieron varias horas parados en Mar del Plata y que luego en Bahía Blanca no pudieron ingresar por no tener las habilitaciones correspondientes.

En ese caso puntual, desde el gobierno de Río Negro explicaron que la empresa del grupo Trappa cometió un error y el colectivo que dispuso para el viaje no era el que contaba con la autorización correspondiente. Y deslizaron que algún tipo de sanción tomarían con la empresa.