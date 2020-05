“Hay situaciones complejas; comerciantes que llaman llorando”

“Estamos preocupadísimos y ocupadísimos, hay localidad donde esta pandemia pegó muy fuerte, como Cipolleti, Choele y Bariloche. Acá empezamos todos juntos, pero llegamos diferentes. Y la verdad que nos tocó vivir situaciones extremadamente complejas con situaciones de comerciantes que llaman llorando, con situaciones familiares donde no han podido abrir su local ni un solo día”, explicó José Luis Bunter, presidente de la Cámara de Comercio de Cipolletti.

Con situaciones similares a sus pares neuquinos, Bunter destacó que están trabajando en conjunto con el gobierno provincial y el municipio cipoleño, de manera de articular y buscar una salida conjunta porque esta ciudad, particularmente, ha sido una de las más golpeadas por los casos de coronavirus y el manejo de la situación sanitaria.“Acá hay gente que ha invertido todo lo que tenía y no ha podido hacer nada, ni un día pudo trabajar. Rubros como gimnasio o peloteros, que seguramente serán los que más tarden en abrir. Pero venimos trabajando con las autoridades y hemos conseguido -a través de la agencia CREAR- créditos a tasa cero con cuotas a 18 meses y eso nos va a ayudar”, explicó el dirigente empresario. “Aunque los créditos sean chicos, porque son hasta $200 mil, lo que se tiene que entender es que no los necesitamos solo para sueldos, los necesitamos para la liquidez de la empresa, para levantar los cheques rechazados, para los compromisos con los proveedores...son pequeñas herramientas, pero nos sirven. Nos sirven y no podemos bajar los brazos”, sentenció Bunter.

Bunter, dialogó con 24/7 Noticias: