Por teléfono, ayudó a salvar la vida a un bebé

La madre desesperada llamó a la línea de emergencia para pedir ayuda urgente. El pequeño de sólo 7 meses no respiraba y cada segundo que pasaba sus posibilidades de sobrevida disminuían. El operador del 911 no sólo convocó a la ambulancia, también a un patrullero para que le abra paso. No obstante, le supo brindar sus conocimientos a la mujer para que pudiera realizar maniobras necesarias para que el bebé vuelva a oxigenarse.

Todo sucedió el martes, cuando un operador del 911 RN Emergencias asistió exitosamente a una mujer de Viedma que había llamado pidiendo ayuda debido a que su bebé de 7 meses no respiraba. Ni bien recabó la consulta, el operador tomó el domicilio de la emergencia para el envío de una ambulancia y también a una patrulla policial que brinde asistencia al personal del hospital Artemides Zatti.

Su trabajo no terminó allí, con mucha templanza, el joven operador supo transmitirle sus conocimientos para que la madre por sus propios medios comience con las maniobras de RCP para que vuelva a respirar.

Rápidamente, la acción realizada por la mujer dio sus frutos ya que a los pocos minutos el pequeño comenzó a gemir y quejarse lo cual generó el alivio de sus padres.

Finalmente el bebé empezó a respirar normalmente en los brazos de su mamá. Un instante después llegó la ambulancia y el bebé fue trasladado al hospital.

Fue a Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de la provincia quien destacó la actitud del operador, no solamente por la ayuda fundamental que brindó, sino también la predisposición y atención a los padres del bebé que ante tan difícil situación mantuvieron la calma en todo momento y no se limitó solamente a llamar la ambulancia.