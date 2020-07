En plena pandemia, hacen 2600 kilómetros para tener médicos

Los médicos no abundan en la Patagonia, y menos aún especialistas que estén dispuestos a dejar todo e instalarse en ciudades pequeñas. Y como la necesidad existe, el Ministerio de Salud de Río Negro traslada profesionales desde hospitales más grandes a otros más chicos para poder cubrir la demanda. Esto no sería problema, pero si se utiliza una de las dos ambulancias de alta complejidad que tiene el centro de salud para viajar 2.600 kilómetros por semana para cumplir con el traslado de una ginecóloga o una cirujana, algo no funciona del todo bien.

Hace algunas semanas, en un parte oficial del Ministerio de Salud con respecto a la pandemia de coronavirus y ante la pregunta de por qué el hospital de Choele Choel no tenía Unidad de Terapia Intensiva, la secretaria de Salud reconoció que el problema no era de aparatología o instrumental, sino por la falta de profesionales que puedan instalarse en esa ciudad para cumplir con la tarea. Entonces ante un caso grave, las ambulancias de Valle Medio deben partir hacia el Alto Valle con traslados a los hospitales de Roca o Cipolletti o algún centro de salud privado de esas mismas ciudades.

Y en esa respuesta que duró apenas un algunos segundos, quedaron expuestas dos problemáticas comunes en los hospitales de la provincia: falta de profesionales y necesidad permanente de ambulancias.

El hospital de Choele Choel es cabecera de todo el Valle Medio, son ocho localidades si se suma también a Río Colorado. Ante la falta de profesionales, el Ministerio de Salud autorizó que trasladen todas las semanas médicos especialistas de otros hospitales para cubrir las necesidades. Entonces, desde hace un tiempo que una de las dos ambulancias de alta complejidad que tiene el hospital recorre el camino hacia Bariloche para buscar a una ginecóloga que viaja en ese vehículo sin ningún tipo de urgencia hacia Valle Medio.

Son 650 kilómetros de ida, otros 650 kilómetros de vuelta y luego de tres o cuatro días de atención, para que la profesional pueda volver a su domicilio, nuevamente recorre 650 kilómetros de ida y 650 kilómetros de vuelta. En total son 2.600 kilómetros sin atender ningún tipo de emergencia, que es el verdadero y principal objetivo por el cual existen las ambulancias.

Luego de cumplir con una licencia la ginecóloga nombrada en Choele Choel retomó a sus tareas, pero la situación no cambió. Es que ahora la necesidad de cumplir con las intervenciones quirúrgicas programadas, obligó a requerir de los servicios de un cirujano. Y para ello todas las semanas la misma ambulancia debe viajar a El Bolsón, donde una especialista espera con su bolso listo para subirse al vehículo de emergencia que cumple la función de taxi. Con un valor muchísimo más elevado, no solo por el gasto del vehículo, sino también por las horas extras de los dos choferes afectados y esto sin contar el costo que puede significar no poder cumplir con un traslado ante una verdadera emergencia.

Ante el temporal de nieve que afectó a la zona cordillerana durante esta semana, que obligó a las autoridades a cerrar las rutas por precaución, esta ambulancia quedó varada en Bariloche sin poder regresar a Choele Choel, por lo que el viaje demoró más de la cuenta y logicamente sin poder cumplir con su función en el lugar donde fue destinada y que tanta falta hace.

En Choele Choel hay seis ambulancias, pero cuatro son de vieja generación y no tienen equipamiento para atender emergencias. Sólo tiene una camilla y sirve para traslados locales. De alta complejidad, con respirador, son sólo dos y una de esas es utilizada para viajar a buscar los médicos a Bariloche o El Bolsón, porque son las más nuevas y tiene menos riesgo de romperse en el camino.